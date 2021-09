Petro dice que Colombia no necesita socialismo sino "democracia y paz"

Las elecciones presidenciales de 2022 se acercan. Gustavo Petro Urrego está entre los nombres de los precandidatos que buscarán llegar al cargo que hoy tiene Iván Duque.



El líder de la Colombia Humana volverá a intentar ganar en las urnas, después de quedar segundo en las elecciones de 2018, y, al ser uno de los personajes políticos más importantes y sonados del país, sigue compartiendo sus ideas, propuestas, visiones y ambiciones.



En entrevista con El País de España, el también exalcalde de Bogotá respondió sobre su visión del socialismo, lo que según él necesita el país, la nueva carrera hacia la Presidencia y lo que vendría para él si pierde las elecciones.



Cuando se le preguntó por un programa de gobierno socialista, Petro respondió diciendo que "ha dejado de mirar la política de esa manera". También aseguró que las reformas que planea para el país "no serían catalogadas de izquierda en Europa". Luego, sentenció: "Las necesidades de la sociedad colombiana no son las de construir el socialismo, sino construir democracia y paz, punto".



Sobre sus planes de campaña, el líder de la Colombia Humana dijo que "toca arriesgar e ir físicamente al mundo popular, que ha sido siempre mi fuerte". En este rubro también mencionó que la pandemia y las restricciones a la movilidad lo han alejado de "la población más pobre del país" y que eso le "ha hecho mucho daño".



El resultado de las elecciones de 2022 es determinante para la vida política de Petro. Él mismo confirmó en la entrevista que si no gana en las urnas se cerraría su ciclo político ya que "no me puedo volver un eterno candidato". Si ese llegase a ser el escenario dice que se puede llegar a dedicar a escribir, ya que "he hablado mucho, pero no he escrito tanto".



REDACCIÓN EL TIEMPO