Colombia Humana no presentará lista al Congreso sin Pacto Histórico

Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) determina que el partido Colombia Humana no puede presentar su lista a las elecciones al Congreso dentro del Pacto Histórico - la coalición de partidos de izquierda -, el líder de esa colectividad, Gustavo Petro, aseguró que no presentaría listas para el Senado ni la Cámara.



De acuerdo a lo que está analizando el CNE, Colombia Humana - que tampoco participó en las elecciones legislativas de 2018 - no podría presentarse junto a la colectividad por haber superado el 15% del umbral permitido por la Constitución en las elecciones pasadas, siendo así un grupo que no puede ser considerado como 'minoritario'.

Por eso es que su líder ha comentado que, de ser así, su partido no presentaría listas al Congreso, pero él sí avalaría su candidatura presidencial.



La Constitución Nacional establece que “solo los partidos minoritarios, es decir, los que hayan obtenido menos del 15% de la votación total en las pasadas elecciones, pueden presentar listas de coalición a las corporaciones públicas".



Y, de acuerdo a lo que explicó Petro, se están teniendo en cuenta los votos que obtuvo él con su partido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pasadas: casi 8 millones de votos.



La sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó entregarle la personería jurídica a Colombia Humana, estableció que estos votos deben sumársele a ese partido para que pueda tener vida jurídica y, si ello ocurre, dicha votación representaría más del 40% de los sufragios totales.



Gustavo Petro, senador y jefe de la Colombia Humana, sí presentaría el aval para su candidatura presidencial. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Lo que quiere hacer un sector, todavía no sabemos si mayoritario, por sugerencia de un subregistrador, es hacer valer la votación que tuvimos en presidencia en segunda vuelta como si hubiera sido la parlamentaria y nos prohibirían participar en coalición", explicó Petro, según cita 'RCN Radio'.



De ser así, Petro no podría presentar a sus candidatos al Congreso junto a la coalición a la que también pertenecen partidos como el Polo Democrático, Unión Patriótica, Comunes y más.



"Si es una cosa tan arbitraria como esa se provoca, que sería como una reacción vengativa al hecho que la Corte Constitucional lo puso en evidencia (...) ¿Qué pasaría ahí?, Colombia Humana no avalará listas para el Congreso, y nos mantenemos en presidencia, me puedo avalar yo”, concluyó el senador.



