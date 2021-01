Año nuevo, punto de partida para la revocatoria de alcaldes

Los extremos en política se abrazan. A juzgar por las tendencias que muestran las redes sociales, sectores radicales del uribismo y del petrismo estarían encantados de revocarle el mandato a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que este primero de enero cumplió –al igual que la totalidad de los mandatarios locales- su primer año en el cargo.

De los sectores de izquierda, de la alcaldesa no les gusta lo que ellos llaman su afinidad en su agenda de gobierno con lo que ellos llaman “la continuidad de Enrique Peñalosa”, en particular, por haber avanzado con el proyecto del Metro que propuso el exalcalde.



(Lea también: ¿Qué pasó con la entrega de bienes de las Farc?)



De los sectores de extrema derecha, de la burgomaestre no les gusta lo que ellos consideran una abierta afinidad con varios de los grupos que han jalonado la protesta social y sus manifestaciones públicas en especial cuando, según afirman, no actúa con suficiente contundencia en el uso del Esmad.



Además, claro, ambas vertientes le suman otros elementos como por ejemplo que la alcaldesa tenga un afecto especial por Sergio Fajardo, para los primeros; o que su pareja sea una mujer, para los segundos.



Por eso, muestran un activismo llamativo que se hace más evidente en Twitter. Muchos de los usuarios que se inscriben en este exótico movimiento virtual dicen que están listos para poner su firma que lleve a la revocatoria de la alcaldesa.

Legalmente, desde primero de enero pueden hacerlo. Este viernes se cumplió el plazo que establecen las leyes electorales para poder iniciar este procedimiento: la recolección de firmas.



¿Por qué? Las normas fijan que está fase podrá hacerse cuando la autoridad elegida cumpliera un año en el cargo. Los mandatarios se posesionaron el primero de enero de 2020.



(Además: ‘El 2021 será el año de la reactivación segura en el país’: Iván Duque)



Por ahora, además de Claudia López hay otros alcaldes que están en la mira de activistas que hablan de su intención de sacarlos del cargo. Los más mencionados son Daniel Quintero en Medellín, William Dau en Cartagena y Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga.



De cada uno de ellos, sus opositores alegan que incumplieron su plan de gobierno por el que fueron elegidos. En términos reales esta afirmación puede ser cierta. Pero, también es verdad que ninguno de ellos –en realidad ningún líder político en el planeta- sabía que iba a tener que lidiar con una pandemia que puso a la humanidad en jaque.



La situación ha sido tan crítica que, por ejemplo, en Colombia, cuatro personas que para esta época estaban siendo aplaudidos en su posesión perdieron la vida tras dar positivo para covid-19 en ejercicio de su gestión al frente de una comunidad.



En efecto, según la Federación Colombiana de Municipios, cuatro mandatarios locales han muerto por causa del coronavirus. Los alcaldes de Tarazá y Urrao, en Antioquia; Tenerife, en Magdalena, y Repelón, en Atlántico.



El último caso reportado ocurrió en la madrugada de este martes cuando el alcalde del municipio de Tenerife, Magdalena, Freddy Ramos Hernández falleció en una clínica de Barranquilla, tras perder la batalla contra el coronavirus.

Como se trata de una situación excepcional, es muy posible que cada burgomaestre que se enfrente al desafío de una revocatoria va a argumentar las dificultades que ha tenido para llevar a cabo sus propuestas por las que fue elegido.



Y también en el camino, habrá nuevos obstáculos para vencer. Según informa TeleMedellín, el nuevo Código electoral endurece requisitos para exigir revocatoria a gobernadores y alcaldes.



(Lea además: Así defiende Hassan Nassar el programa diario de Duque)



Dice este medio que el nuevo Código electoral que pasa a sanción presidencial empezaría a regir de manera inmediata. La iniciativa del legislador busca evitar hacer política que entorpeciera los procesos administrativos en los más de mil cien municipios del país, distritos especiales y 32 departamentos de Colombia.



A partir de la fecha las revocatorias deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Reunir firmas que correspondan al 40 % de los votos obtenidos por el mandatario elegido y que el número de sufragios no sea inferior al 55 % de la votación total válida registrada el día en que se eligió el respectivo mandatario.



Otro de los puntos claves, es que el promotor o el comité promotor que quiera revocar el mandato de cualquier alcalde del país, deberá demostrar en audiencia pública sus argumentos y justificar el incumplimiento de los puntos específicos del programa de gobierno o la acreditación de las insatisfacciones generales de la ciudadanía contra el mandatario a quien se pretenda revocar.



Cabe indicar, dice TeleMedellín, que tal como ha sucedido en el pasado que si no se revoca al mandatario una vez superado todos los puntos este no se podrá volver a intentar en lo que resta del periodo del mandatario. Asimismo, la resolución 4073 de 2020 busca la transparencia y dar garantías al derecho de los involucrados de la revocatoria.



Quintero, a propósito, hace pocos días ganó una tutela interpuesta por Medellín Cuenta Conmigo, el comité que busca su revocatoria. Ellos pedían que el mandatario se retractara de un trino en el que los acusaba de usar a Pablo Escobar como referente.



Se ha publicado que en el caso de Quintero, para nadie es un secreto que este recurso para sacarlo del poder está apalancado por opositores, especialmente quienes apoyan a Luis Alfredo Ramos.



Este año será, sin duda, crucial para Quintero. El tema volvió a agitarse en los últimos días por unos tuits escritos por Quintero que molestaron a sus detractores.



"El fracaso de los que promueven #RevoquemosAlAlcalde en 2021 será preludio de lo que les ocurrirá en 2022", trinó el alcalde, haciendo referencia a las elecciones presidenciales del ese año.



De inmediato, no se dejaron esperar las reacciones de los movimientos pro revocatoria, quienes tomaron esto como una amenaza.



"Sea claro: ¿Qué ocurrirá en 2022? ¿A quién le ocurrirá? ¿A quién está advirtiendo/amenazando? ¿Cuál es el vaticinio? ¿Ya se alineó con Petro, por fin? CLARIDAD es lo que le ha faltado en Medellín. Usted no ha dado con media y esta predicción no será la excepción", respondió el movimiento Revocatoria Daniel Quintero.



Desde noviembre pasado cuatro de estos movimientos se unieron para lograr su objetivo común, estos son: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia.



"Tenemos que hacer un trabajo conjunto, una alianza. Esa alianza, por ahora, la estamos llamando 'El pacto por la revocatoria'”, dijo en su momento Andrés Felipe Rodríguez, líder de este movimiento.

De otro lado, esta Corporación informó que durante la primera semana de enero realizarán la inscripción del comité de revocatoria ante la Registraduría, "exponiendo los motivos por los cuales queremos revocarlo".



De acuerdo con el cronograma, a más tardar el 1 de febrero entregarán las planillas a los ciudadanos para buscar el mínimo de 91.000 firmas efectivas, aunque la meta es llegar a las 250.000.



Dichas firmas serían entregadas a la Registraduría el 5 de abril para -luego- el 8 de junio tener la aceptación de las firmas. De aprobarse esto, la revocatoria se daría a comienzos de agosto y luego se realizarían nuevas elecciones a comienzos de octubre, son los cálculos de quienes son contradictores de Quintero.



Sin embargo, como se ha visto, el camino no es sencillo. Aunque a partir de este primero de enero, ya han chuleado un asunto más.



POLÍTICA