Como su nombre lo indica, Equipo por Colombia, es un bloque que desde su creación ha dado muestras de ser un colectivo que siempre actúa con solidez y donde es evidente la empatía y unidad que hay entre sus cinco miembros. Incluso cuando en esta campaña ha tenido que sortear momentos de crisis –como fue las declaraciones de Ayda Merlano contra Álex Char- mostraron enorme cohesión.

En la noche de este domingo, sin embargo, el tema de las relaciones con Venezuela mostró una frontera que los separa. Enrique Peñalosa y Aydeé Lizarazo sorprendieron al exhibir su defensa de restablecer relaciones con Venezuela. Mientras que Federico Gutiérrez y David Barguil, se mostraron tajantes en continuar en una política de aislamiento contra el régimen chavista.



Este fue uno no de los hechos que marcó el debate de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana, realizado en la noche de este domingo y que contó con la conducción de Andrés Mompotes, director de este diario; y Vicky Dávila, directora de la revista.



A pesar de las posturas tan distintas, eso sí, entre ellos hay consenso en la defensa de continuar aplicando el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos puesto en marcha por el presidente Iván Duque.



No se trata, sin embargo, de una fractura en la coalición porque si algo dejaron claro en el debate en la buena sintonía entre ellos. Incluso, Gutiérrez hizo bromas con la estatura de Peñalosa y aceptó con agrado las amables correcciones que éste le hizo en un par de lapsus.



La escenografía del debate tuvo un atril vacío. Fue el espacio dejado para Char, el excandidato de Barranquilla, quien no asistió al debate a pesar de que estaba confirmada su presencia.



El tema de las relaciones con Venezuela surgió a propósito de la opinión que se les pidió sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Peñalosa contó que él ha estado en ambos países, que tiene amigos en lado y lado, pero que es un asunto que deben resolverse en un escenario multilateral, aunque puso el énfasis en que los colombianos nos dediquemos a trabajar para solucionar los problemas de aquí.



Y una de las claves, dijo, es la del diálogo. Por lo que dijo, Colombia debe restablecer las relaciones con Venezuela. “Estados Unidos y Rusia están en guerra” dijo y sin embargo, “tienen embajadores” para mantener una comunicación.



Peñalosa dijo que las relaciones internacionales se deben hacer lo que le conviene a Colombia para que haya "la mayor paz posible".



Su posición fue apoyada por la aspirante del partido Mira quien mostró su preocupación por los habitantes que están a lado y lado de la frontera.



En cambio, Barguil y Gutiérrez dijeron con rotundidad que no. Incluso, contaron su preocupación porque, en su concepto, la situación puede ir a peor porque Rusia está apoyando a Maduro. Para ellos, eso sería muy grave.



A pesar de una diferencia tan sustancial, todos se mostraron de acuerdo a apoyar al candidato de la coalición que triunfe en las elecciones del 13 de marzo. "Aquí todos nos apoyamos", dijeron. No como en otras coalisiones, dijo Gutiérrez. "Allá se odian", dijo en referencia a la Coalición Centro Esperanza.



POLÍTICA