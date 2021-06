'En este momento no haría una consulta con el CD': Peñalosa

Después de algunos meses de meditarlo, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa al fin se lanzó al agua y anunció formalmente este miércoles su aspiración a la Presidencia en 2022.



En este diálogo con EL TIEMPO Peñalosa comentó algunas de sus impresiones sobre el momento actual del país y, para sorpresa de algunos, afirmó que “no haría una consulta en este momento con el Centro Democrático” para escoger un candidato único a la jefatura del Estado, como lo han propuesto algunos sectores de centroderecha.



¿Por qué decidió lanzar su candidatura en este momento?

Porque para efectos de la recolección de firmas tengo que iniciar ya. Y, además, es un mensaje de optimismo al país en estos momentos de dificultad. Más allá de que me apoyen o no algunas personas, lo importante es tener claro que los países atraviesan dificultades y que vamos a salir adelante. Vamos a pensar en la construcción de un futuro mejor, precisamente para atender tantos reclamos de quienes están insatisfechas y en el paro.



¿Por qué cree que el país llegó a ese estallido social que se está viendo en las calles?

Primero, no creo que nuestra democracia haya fallado. Aquí se hace una distribución enorme de recursos. Los sectores de estratos altos pagan impuestos muy altos y no utilizan ninguno de los servicios del Estado. Además, ha habido progresos concretos para los jóvenes. Tampoco es que haya una fórmula mágica que de repente vaya a cambiar a Colombia y sus problemas más graves. Tenemos en este momento una crisis aguda por la pobreza y el desempleo que generó el covid.

En solo 10 meses hay elecciones al Congreso y en menos de un año presidenciales. No es más democrático que sean todos los ciudadanos con su voto, que un “Comité de Paro” de discutible representatividad, los que deciden las reformas a implementar? — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 8, 2021

¿Cómo cree que ha actuado el Gobierno?

El Gobierno ha estado atento a este tema. Tan es así que la reforma tributaria que se planteaba buscaba generar transferencias en dinero para el cuarenta por ciento de la población, que es un porcentaje muy significativo. Las personas que han estado en las instituciones y en el Congreso llevan muchos años buscando mecanismos para que haya una mejor atención a los ciudadanos más necesitados. Es bueno recordar que el Gobierno solamente puede gastar lo que le llega por impuestos. El Presidente no es un mago.



¿Qué cree que se podría hacer para superar esta situación?

Lo más importante para un candidato a la Presidencia que estaría posesionándose en agosto del próximo año es pensar en lo que hay que hacer para salir de la pobreza y avanzar hacia un mayor desarrollo. Yo estoy de que los colombianos son conscientes de las posibilidades tan grandes que tenemos de dar un gran salto hacia adelante en las próximas dos o tres décadas y convertirnos en un país totalmente diferente, mucho más rico y mucho más parecido a un país europeo que a la Colombia de hace veinte años.



Los exalcaldes Federico Gutiérrez (izq.), Enrique Peñalosa (centro) y Alejandro Char. Foto: Archivo particular

¿Por qué ha sido tan crítico del Comité Nacional del Paro?

No soy crítico, simplemente señalo que no nos engañemos, que el Comité Nacional del Paro, por más que saque muchas decenas de miles de personas a la calle no es más representativo que el Gobierno, que fue elegido con más de diez millones de votos, o que el Congreso, que también tuvo muchos millones de votos. Para las reformas y las decisiones de fondo es mucho más representativo que las tome el Gobierno y el Congreso que sea elegido el otro año que lo haga un comité de paro. La única manera de salir de la pobreza es que haya más empresas, grandes, medianas o pequeñas, extranjeras o colombianas.



¿Cómo enfocará su campaña presidencial al 2022?

De lo que se trata aquí no es de izquierda o de derecha, sino de mejorar la vida de la gente. Mucho más elocuente que mis palabras, son mis hechos y revisar qué he hecho para ello. Tenemos una coincidencia feliz y es que otros aspirantes, como Sergio Fajardo o Gustavo Petro, han sido alcaldes. La idea es que comparemos quién hizo más por el medio ambiente, por los ciudadanos más pobres, por la salud, por la movilidad, por la educación. Si los ciudadanos lo que quieren es un campeonato de carreta, esa es una opción, pero parto del supuesto que los ciudadanos quieren es un trabajo respetuoso y eficaz que les mejore la vida y aquí se trata de quién es eficiente para mejorarles la vida.



¿Y cómo será la estrategia con los otros dos exalcaldes?

Con personas como Federico Gutiérrez y Alex Char vimos eso. Ellos son personas que han mejorado la vida de su gente con trabajo efectivo. No hemos concretado nada, pero me llama mucho la atención la posibilidad de hacer una consulta con ellos y con otras personas con las que eventualmente tengamos unas coincidencias en estos puntos fundamentales.

¿Y esa consulta podría ser con otros sectores de centroderecha?

Es que no sé qué llama usted centroderecha o centroizquierda o qué significa la izquierda. ¿Petro es izquierda y yo soy derecha? A mí no me gustan esos calificativos. ¿Izquierda significa apoyar la paz? Yo siempre la apoyé, entonces, ¿eso es izquierda? No entiendo muy bien qué significa esto. A mí lo que me divide de alguien como Gustavo Petro es quién fue más eficiente mejorando la vida de los ciudadanos o haciendo obras o mejorando la seguridad.



¿Qué nombres que hayan sonado le parecen interesantes en la contienda presidencial?

Lo que me hace afín con otras personas es que sean responsables y ejecutivas. Pienso que hay gente como los exministros Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria o Juan Carlos Pinzón. Me parece interesante una manera de hacer política en la que uno llegue sin estar comprometido, que no sea una política de repartir dinero ni de aceptar dinero de contratistas.



¿Qué opinaría de un apoyo del expresidente Uribe y el Centro Democrático a su aspiración?

He tenido diferencias con el Centro Democrático. Respeto a muchas personas de ese partido y algunos de los mejores concejales que tuvimos eran de esa colectividad, pero también he tenido diferencias con el Centro Democrático. Yo siempre he respaldado la paz, por ejemplo, entonces yo no haría una consulta en este momento con el Centro Democrático.

