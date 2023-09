Durante la mañana de este sábado 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro planteó en su cuenta de X una propuesta relacionada a nuevos subsidios para los sistemas de transporte público.



(Le recomendamos leer: Presidente Petro plantea subsidio para transporte masivo con cuota en factura de la luz).



​Según el mandatario, la idea ayudaría a solucionar parte de las crisis económicas que afrontan las principales ciudades en materia de transporte.

Dentro de las declaraciones del primer mandatario se resalta la idea de incluir un subsidio a través de la factura de energía para costear los gastos del sistema.



"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas", comentó el presidente.



(Le podría interesar: Las claves del acuerdo con disidencia de 'Iván Mordisco' para iniciar diálogos de paz).



Así mismo, comentó que "se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes".



Dentro de los argumentos usados por Petro, el mandatario señaló que había más fluidez en las estaciones, ya que no sería necesario el control de las tarjetas. El problema de los colados también estaría resuelto.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

La respuesta de Enrique Peñalosa

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia, TM y Denuncias Antioquia

Al respecto, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que le parecía una "buena idea" la propuesta de Petro.



En su cuenta de X, el exmandatario afirmó que es bueno subsidiar el transporte público como ocurre en "casi todas partes".



(Además: Presidente Petro sobre subsidio para transporte: 'No moriría gente evadiendo controles').



​"Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho está subsidiado en casi todas partes. También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis la gente va a pasear todo el día en bus o metro", trinó Peñalosa.



Así mismo, dijo que la propuesta del primer mandatario es fácil y rápida de implementar.



"Yo he propuesto avanzar hacia eso cobrando por el uso del carro con rastreo satelital. Pero la propuesta de Petro es más fácil y rápida de implementar, mientras se avanza en sistemas para cobrar por el uso del carro. Tendría una repercusión internacional importante", concluyó.

Me parece una buena idea de Petro. Es bueno subsidiar el transporte público por razones de equidad y ambientales. De hecho está subsidiado en casi todas partes.También porque el transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no… https://t.co/qujYUQ7SIO — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 2, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...