Peñalosa es uno de los críticos de la reforma tributaria, que hoy se aprobó en el primer debate en las comisiones económicas conjuntas. El excalde mencionó que Gustavo Petro no está llevando a el país a un buen escenario.



Para Peñalosa, los errores que el actual presidente del país está cometiendo no los va a asumir. Y agrega que Petro "no vaya a culpar a otros del desastre al que está llevando al país". Para él, el panorama de la nación no es uno favorable.



(Lea también: Reforma tributaria: Cambio Radical se retiró de la votación, ¿qué pasó?).

Los pronunciamientos se dieron en el marco del mensaje que emitió Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), frente a la reforma tributaria.



Comentario en el que Mac Master critica los puntos de la reforma y lo poco que se ha escuchado a ese sector industrial.



"Una reforma de gran tamaño, la mayor de la historia de Colombia, que afecta la actividad empresarial y la inversión futura, un año después de haberse tramitado otra reforma que concentró el esfuerzo en los empresarios, emprendedores e inversionistas del país”, mencionó el presidente de la ANDI y le dio pie a Peñalosa para criticar lo propuesto por el gobierno de Gustavo Petro.



(Le podría interesar: Gobierno se compromete a congelar precio del ACPM hasta junio de 2023).

Gobierno y oposición en el debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. 6 de octubre del 2022 Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Esta crítica se suma a las que Peñalosa le hace a su antecesor Gustavo petro. "A mí Gustavo (Petro), me parece que no es muy eficiente como gobernante", mencionó en el 2021.



