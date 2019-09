¿Qué pierden Sergio Fajardo y Gustavo Petro con sus constantes peleas?

La pelea entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro parece no tener fin. Los dos líderes políticos, que fueron protagonistas de las pasadas elecciones presidenciales, llevan más de un año de constantes enfrentamientos en redes sociales que, incluso, han estado pasados de tono.

Petro no le perdona a Fajardo que no se unió a él para la segunda vuelta de las presidenciales, en las que finalmente la Colombia Humana fue derrotada por Iván Duque, el candidato del Centro Democrático.



El jefe de la Colombia Humana ha dicho en varias oportunidades que si Fajardo se hubiera unido a él, Duque no sería presidente.



Y así quedó en evidencia en su último enfrentamiento, cuando el senador aseguró que “Fajardo es igual a Duque”. Ante esto, el exgobernador de Antioquia invitó al exalcalde de Bogotá a descansar, pues "falta mucho para el 2022”.

Descansa un poco Gustavo. No hay necesidad de tantas mentiras, tergiversaciones, trampas, insultos, agresiones, rabia y odio. No todo vale. Falta mucho para el 2022. https://t.co/EwHhtpDJsO — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 12, 2019

Está claro que los dos políticos tienen serias aspiraciones para las presidenciales del 2022, pero iniciar una campaña tres años antes de los comicios puede ser perjudicial. Y más si esta se basa en constantes enfrentamientos que trascienden sus diferencias políticas.



El analista político y docente de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arias, considera que esas peleas afectan la imagen de ambos políticos y la construcción de lo que podría ser una campaña presidencial para el 2022.



Sin embargo, Arias resaltó que también "le hacen daño a la democracia y al ejercicio de una cultura política en la cual, verdaderamente, los ciudadanos están buscando nuevas formas de representación y participación política, que estén alejadas de ese tipo de maneras de hacer política, en las que Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez son los líderes".



Estas peleas, explicó el docente, terminan afectando más a Petro, pues su imagen pública "es mucho más grande y mucho más alta que la de Fajardo", por lo cual se podría ver más desgastada en estos constantes enfrentamientos.

Fajardo en es un hombre de centro, lo que le facilita los consensos con sectores de derecha e izquierda. Esto es algo que se le dificulta a Petro, quien es uno de los líderes de los movimientos de izquierda en el país y cada vez toma más distancia de los sectores de centro, que son los únicos que se podrían unir a él en una futura contienda electoral.



"Básicamente Fajardo y Petro son los llamados a recoger una franja de opinión y una franja ideológico-política que hoy ya no se identifica con los partidos tradicionales y que está buscando alternativas", concluyó el analista.



