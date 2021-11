¿Quién pierde más en la pelea entre Alejandro Gaviria y el Partido Liberal?

La calma que rodeaba la relación entre el exministro y precandidato presidencial Alejandro Gaviria y el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, parece estar llegando a su fin, luego de conocerse el choque que tuvieron en las últimas horas y que tendría como razón principal la campaña electoral del 2022.



Según varios congresistas del Partido Liberal, la última conversación entre el exministro y el expresidente no acabó en los mejores términos, y en este momento es incierto si el liberalismo seguirá respaldando a Alejandro Gaviria en su aspiración presidencial.



Una de las razones principales para este enfrentamiento fue la intención del exministro de dialogar –nuevamente- con la Coalición de la Esperanza, algo que anunció este miércoles en la tarde mediante un video.



Según Alejandro Gaviria, la idea de estas nuevas conversaciones es “lograr una consulta de centro amplia y sin vetos, incluyente” y que “congregue” a la mayoría de los ciudadanos alrededor de una opción política que responda a las expectativas en la elección presidencial del próximo año.



Acepto participar en la reunión (el llamado cónclave) para lograr una consulta en marzo sin vetos, amplia y que incluya a los sectores del centro que rechazan los extremos, la rabia y el continuismo. #Centrémonos #ColombiaTieneFuturo pic.twitter.com/LWkdEBVQek — Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 17, 2021

Hace algunas semanas, el exministro y los integrantes de esta convergencia de centroizquierda tuvieron una conversación, pero algunos de los precandidatos de la Coalición de la Esperanza insisten en que Gaviria se despoje del respaldo de la mayoría del Partido Liberal y de su director, el expresidente César Gaviria.



Pese al fracaso de estas conversaciones iniciales, el exgobernador Sergio Fajardo y el exministro Juan Fernando Cristo, ambos de la Coalición de la Esperanza, insistieron en un nuevo diálogo y Alejandro Gaviria finalmente lo aceptó.



Varios sectores liberales rechazan diálogo con Coalición de la Esperanza

Un senador liberal le dijo a EL TIEMPO que “no tiene presentación” que el exministro y precandidato presidencial “vaya a sentarse con enemigos nuestros”, como son considerados Fajardo y Cristo en el liberalismo. “Es como querer estar aquí y allá, y eso no se puede”, afirmó el congresista.



Otros sectores liberales dicen que a Alejandro Gaviria no le gusta asumir posturas, le falta carácter y no toma decisiones. Y como prueba de esto muestran que hace algunos días anunció que no dialogaría más con la Coalición de la Esperanza, pero ahora quiere volver a esas conversaciones.

Para varios observadores, en esta pelea el precandidato presidencial estaría perdiendo el respaldo de la mayoría del Partido Liberal, el cual lo ha impulsado desde hace varios meses, y, de paso, las firmas que varios liberales han recogido para apoyar su aspiración presidencial.



Adicionalmente, estaría en juego el respaldo del expresidente César Gaviria, quien, sin duda, es uno de los jefes políticos más importantes del país.



Y el Partido Liberal también perdería la posibilidad de tener un candidato presidencial que tiene mucha fuerza en círculos políticos, así sus cifras en las encuestas no digan mucho, por el momento.



Alejandro Gaviria es visto como un aspirante presidencial serio, fresco, alejado de la politiquería y la corrupción y dedicado a estudiar el país desde la academia. No en vano varias convergencias políticas lo han buscado para que compita desde estas.



Las próximas horas serán cruciales para saber si la pelea entre Alejandro Gaviria y el Partido Liberal es definitiva o si, como sucede muchas veces en política, algo inesperado cambia el panorama de la campaña al 2022.

