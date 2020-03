Duros trinos entre Claudia López y Petro por un hospital de Bogotá

En las últimas horas se emitió un nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro.

El líder de Colombia Humana escribió en su cuenta de Twitter: "Claudia

@ClaudiaLopez, antes que los hospitales actuales tengan que hacer triage, escogiendo quien queda en una cama de cuidados intensivos y quien no con su posible muerte, ponga camas de cuidados intensivos en el San juan de Dios que esta listo para ello".



La mandataria de Bogotá le respondió al senador en la misma red social y dijo: "Gustavo tuviste la visión de recuperar el lote del San Juan de Dios, pero lo dejaste sin un solo servicio ni cama. Enrique hizo los estudios/PEM y consiguió la plata para construir un hospital allí. Nosotros continuaremos la construcción. Usa tu twitter y liderazgo con sabiduría".



La dura respuesta de López produjo reacciones de varios sectores. La exsecretaria de hábitat del exalcalde Gustavo Petro, aseguró en Twitter: "No, Enrique no hizo los estudios para el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del San Juan, porque para él el patrimonio ambiental o cultural es un estorbo. Los estudios los contrató el gobierno Petro y la U Nal los entregó en junio:15".

Tras ello, Petro publicó nuevos trinos argumentando su postura: "Claudia acaba de confirmar que demolerá el San Juan de Dios. Se niega a reconocer que las actuales instalaciones tienen la infraestructura para conectar las camas de cuidados intensivos y confunde puntos de conección de gases, 38 en total, que dejamos, con camas".



"El PEM se comenzó a hacer en nuestra administración y no permitía demoliciones, su amigo Peñalosa lo modificó para demoler y hacer un negocio privado. El sótano tiene las redes de gases y 38 puntos para poner UCIs, si no se los mostraron, la están engañando", trinó el senador.



Adicionalmente, el senador incluyó en sus trinos a Ángela María Robledo, quien hace una semana, recibió la noticia que volverá a tener su curul en la Cámara de Representantes, otorgada por el estatuto de la oposición.



Robledo escribió en su Twitter: "Como habitante de nuestra querida Bogota, me pongo a disposicion de la Alcaldesa @ClaudiaLopez en lo que considere puedo apoyar. Son tiempos para la Solidaridad".

A este trino, Petro le respondió: "Le solicito @angelamrobledo entrevistarse con contratistas y médicos que estuvieron al frente de adecuación de urgencias y redes que hicimos en el San Juan y si ud comprueba que no miento, ponerse al frente de la utilización del hospital San juan de Dios para afrontar la epidemia".



El excandidato presidencial, además trino fotografías del hospital San Juan de Dios en 2015, y aseguró que "la ley ordena restaurarlo como patrimonio nacional".

