La pelea de Jorge Robledo y Galán, la última perla de la campaña

Una nueva pelea en redes sociales se ha dado en los últimos días de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre.



Esta vez los protagonistas fueron el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, y el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien es uno de los candidatos con mayor intención de voto en la capital, de acuerdo con las últimas encuestas.

La discusión comenzó porque Robledo, quien apoya la candidatura de Claudia López, quien ha liderado la mayoría de las encuestas de Bogotá, publicó una imagen en la cual cuestiona la independencia de Galán.



"Nadie informado puede creerle su cuento de que es “independiente”. Porque nunca lo ha sido"., trinó Robledo con la imagen que muestra al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manejando a Galán.

Nadie informado puede creerle su cuento de que es “independiente”.

Porque nunca lo ha sido. pic.twitter.com/2nYAeaIthJ — Jorge Robledo (@JERobledo) September 30, 2019

Pero Galán no se quedó callado y también respondió con una imagen. El candidato por el movimiento Bogotá para la Gente publicó una fotografía en la cual se ve a Robledo apoyando a Samuel Moreno, el exalcade de la capital condenado por el carrusel de la contratación, escándalo de corrupción que se vivió durante esa administración.



"Esta foto no lo convierte a usted esclavo, ni subalterno, ni cómplice de Samuel Moreno. Esperaría un poco más de seriedad en su manera de hacer política. No se desdibuje, usted es un gran senador", escribió Galán.

Esta foto no lo convierte a usted esclavo, ni subalterno, ni complice de Samuel Moreno. Esperaría un poco más de seriedad en su manera de hacer política. No se desdibuje, usted es un gran Senador. https://t.co/gUrfLOY1tQ pic.twitter.com/QgP2uhiZG3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 1, 2019

Ante esto, el congresista le dijo a Galán que "con bajezas" no podrá "eludir" el debate acerca de la independencia que le plantea.



"Con bajezas no podrá eludir el debate que le planteo, @CarlosFGalan ¿”Independiente” de quién? ¿De Peñalosa? ¿De Vargas Lleras? ¿No trabajó con César Gaviria y con Santos? ¿Cambio Radical no elegió a Uribe? ¿No es uno de los mismos con las mismas?", trinó el senador.



Galán, en otro trino, le dijo a Robledo que renunció al partido al que perteneció, Cambio Radial.

Pero renuncié Robledo, RENUNCIÉ, como la gente que renuncia a su trabajo cuando está mamada, cuando no hay apoyo. Uno no es propiedad de nadie ¿Qué es lo complejo de entender? Hagan su campaña. Debate para después, en este momento está naciendo Juan Pablo y lo quiero disfrutar! https://t.co/FofF9XmJ0c — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 2, 2019

La pelea, por ahora, terminó con un mensaje de Robledo en el cual afirmó que renunciar al partido "no lo vuelve independiente" y aprovechó para felicitar al candidato por el nacimiento de su hijo.

"Que tras el desastre de Vargas Lleras en 2018 Usted haya renunciado a Cambio Radical, @CarlosFGalan, a mi juicio, no lo vuelve independiente, y menos de las políticas económicas y sociales de Peñalosa y de los mismos con las mismas. Felicitaciones por su hijo Pero opinar después?", escribió el senador en la mañana de este miércoles.



EL TIEMPO