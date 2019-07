El nuevo agarrón de Sergio Fajardo y Gustavo Petro en Twitter

Los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Gustavo Petro, quienes son enemigos políticos, protagonizaron este fin de semana un nuevo enfrentamiento.

Fajardo, quien el sábado estaba en Cúcuta compartiendo con candidatos para las elecciones regionales de octubre del movimiento Compromiso Ciudadano y realizando una nueva versión de la escuela de formación política que dirige, aseguró que a él nunca lo verán insultando al senador y jefe de la Colombia Humana.



"Ustedes no me van a ver a mí nunca insultando al señor Petro porque me insulta, o agrediendo a alguien porque votó por Petro. Eso nunca va a pasar, porque para construir paz tenemos que alejarnos de la rabia, de la mentira y de la violencia", dijo el excandidato presidencial durante su intervención.

Permitir que un movimiento con inmensa cantidad de odio y de violencia acumulada y en potencia gane, es una forma de aliarse con el odio y la violencia, eso si con finas maneras. https://t.co/nUETzdVG45 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2019

Este comentario, que fue divulgado por la cuenta en Twitter de Compromiso Ciudadano y compartido por Fajardo, provocó la reacción de Petro unas horas después.



El senador le reprochó por no haberse sumado a su campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que fue derrotado por Iván Duque, el candidato del Centro Democrático.



“Permitir que un movimiento con inmensa cantidad de odio y de violencia acumulada y en potencia gane, es una forma de aliarse con el odio y la violencia, eso sí con finas maneras”, replicó Petro.



Si bien Gustavo Petro y Sergio Fajardo representan corrientes políticas diferentes, el jefe de la Colombia Humana lleva más de un año reclamándole al exgobernador de Antioquia no haberse sumado a su campaña y votar en blanco.

“Una de las razones más importantes para votar en blanco es señalar que ni Duque ni Petro han mostrado un camino a una paz que permita unir a Colombia. El voto en blanco permitirá mantener una independencia, respetuosa y constructiva, frente al gobierno que venga”, dijo Fajardo en su momento.



Petro ha dicho en varias oportunidades que esa decisión le dio el triunfo presidencial al uribismo.



POLÍTICA