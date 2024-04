‘Pedimos al Gobierno que suspenda cese al fuego con Emc en Tolima’: gobernadora Matiz

Este lunes se conoció un video en el que miembros de la disidencia de las extintas Farc Estado mayor central anunciaron la creación de un nuevo bloque que entraría a operar en Tolima, Huila, Quindío y Valle del Cauca. Tras la amplia polémica, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, habló con EL TIEMPO frente al panorama de seguridad en el departamento e hizo un importante pedido al gobierno de Gustavo Petro: que suspenda el cese al fuego con el Emc en su departamento ante el fortalecimiento que ha tenido en su jurisdicción.

¿Cómo toma la gobernación del Tolima la creación de un bloque del Estado mayor central que opera en zonas de su departamento?

Nos preocupa muchísimo porque incluso el anuncio fue con armas y rodeados de jóvenes inocentes. Van a sembrar el terror en el Tolima, Huila, Valle del Cauca y Quindío tal como lo anunciaron 'Iván Mordisco' y 'Marlon Vásquez'. No solo es que operen en el departamento sino que el video es una muestra de que están reclutando menores y nosotros eso lo tenemos bastante documentado. El fin de semana estuvimos haciendo operativos con el Ejército y se encontraron a unos niños y jóvenes que hacían parte de la columna ‘Ismael Ruíz’; fueron reclutados forzosamente por estos delincuentes.

¿Lo que dice es que las disidencias están en plena operación en el Tolima y están reclutando menores de edad?

Claro, acá en el departamento tenemos el problema en el sur, sobre todo con la 'Ismael Ruíz', que ya estaba trabajando aquí, y también hay líos con la 'Darío Gutiérrez' en los municipios de Prado, Dolores y Alpujarra. Desde hace más de un mes están realizando operativos la Fuerza Pública con el fin de combatir estos grupos delincuenciales. Esos grupos se están dedicando a extorsionar y carnetizar a los presidentes y a los otros miembros de juntas de acción comunal. Nos preocupa muchísimo y por eso hemos venido adelantando una serie de operaciones con la Fuerza Pública. Tan solo el fin de semana se dio un combate con estos delincuentes. Los resultados obtenidos fueron duros golpes en contra de los tres cabecillas de la 'Ismael Ruíz'.

¿Qué opinión tiene de que el comisionado para la Paz, Otty Patiño, destacó la creación del nuevo bloque como un ejercicio de definición de una línea de mando?

Nosotros no estamos en ese tono de darle la bienvenida a estos grupos. No creemos que sea el mecanismo adecuado. Pensamos que deben irse del departamento. Por eso solicitamos este miércoles al ministro que emitiera un nuevo decreto para que se suspenda el cese al fuego en Tolima y Huila. Nos preocupa mucho lo que pase con las disidencias, sobre todo ante el anuncio de que quieren ingresar al departamento con ese nuevo bloque que van a armar.

Pidió la suspensión del cese al fuego en el departamento, ¿han ocurrido violaciones al cese al fuego en su jurisdicción en estos meses?

No, todo lo que ha pasado ha pasado entre los límites del cese al fuego.

¿Cómo está el orden público en el departamento con este anuncio del Emc y con posibles acciones anteriores?

Hay varias cosas para decir. Primero, no podemos tener ese ánimo de celebración que tuvieron algunos con esa máquina de sangre y reclutamiento forzado que el nuevo bloque de las disidencias. Reitero que no podemos darle la bienvenida, deben irse de acá. Hemos venido teniendo presencia en el sur del departamento desde hace meses, por eso estamos haciendo llamados al gobierno nacional. Hemos pedido aumentar el pie de fuerza y una mayor presencia territorial del gobierno. Necesitamos mayor presencia en Planadas, la Alpujarra, Río Blanco y otros municipios fronterizos con otros departamentos. Estos grupos han sembrado la zozobra y el temor con las extorsiones, las citaciones a la comunidad y otras acciones. A raíz de ese llamado que venimos realizando desde febrero hemos tenido respuesta de la Fuerza Pública y eso ya nos ha permitido tener resultados con los grupos que operaban en el departamento. Con el nuevo bloque comenzamos a tener cartas, marcación de fachadas y otras acciones amenazantes para anunciar la llegada de esos grupos a la zona. Todo el tiempo en mi celular estoy recibiendo las fotos de esas acciones. Tan solo en la reunión que tuve con el ministro varios habitantes me contactaron para denunciar que la presencia de estos grupos ya no es solo en el sur sino también en el norte de Tolima. Los estaban citando a reuniones y les decían que si no lo hacían se enfrentaban a las consecuencias.

¿Hace cuánto no ocurría en el departamento estos casos de control territorial por grupos armados, que incluye esos marcajes de las casas?

Esto no ocurría hace más de 15 años. No habíamos vuelto a tener esos marcajes y tampoco retenes, que hubo hace unas semanas y que por eso solicitamos la intervención del gobierno nacional. Esta semana, a partir de lo que sucedió con los enfrentamientos con la Fuerza Pública, nos colocaron un carro con cables al aire libre marcado con las siglas de este grupo. El Ejército pudo comprobar que no era un carrobomba pero eso intimida a la comunidad. Aunque quiero dejar algo claro y es que no solo vemos la seguridad como presencia de la Fuerza Pública sino que también es un asunto integral: debe haber inversión social e infraestructura.

¿Cuál es el balance de la 'paz total' en en Tolima?

En el sur del departamento, en Planadas, estamos teniendo un ejemplo de verdadera paz. Este fue uno de los municipios donde nación las Farc y ha mostrado resiliencia con la economía cafetera. El problema es que con la presencia de las disidencias todo esto puede comenzar a retroceder. No podemos dejar perder todos esos avances. Un verdadero ejemplo de ‘paz total’ lo vivimos en Planadas y no podemos permitir que eso se dañe. Ese es el llamado para que el Gobierno nos apoye en la protección y control territorial.

¿Qué opina de la respuesta del gobierno Petro frente a lo que está ocurriendo en el departamento?

En el Consejo de Seguridad ratificaron el apoyo que nos habían anunciado de aumentar el pie de fuerza en el departamento. Eso se ratificó. Pero nos hace falta mucho más. Hemos pedido tener presencia en las mesas de negociación con las disidencias para dar a conocer lo que ocurre en el territorio y no que todo lo decidan los que están desde Bogotá. Igualmente, como expresamos con el gobernador del Huila, necesitamos que se suspenda el cese al fuego en nuestros departamentos.

En otros temas, usted ha expresado preocupación por las intervenciones de las EPS hechas por el gobierno, ¿por qué?

Tenemos 167.000 personas afiliadas a Sanitas y a la Nueva EPS 526.000 personas. Son más de 600.000 afiliados a esas EPS y nos preocupa tanto la prestación del servicio -que ya estamos abordando con planes de contingencia- como la cartera tan grande que tienen con los hospitales del departamento del Tolima. Son más de 130.000 millones en deudas con los hospitales y por eso nos preocupa.

El presidente Petro invitó en un trino a los gobernadores a crear las redes de salud, algo parecido a lo que proponía la reforma de la salud. ¿Cuál es su propuesta?

Creo que lo primero que debe hacer el gobierno antes de esas invitaciones es que se pongan al día con las deudas del departamento. Si logramos sanear esas deudas podríamos garantizar seguridad en la atención del servicio de salud. Deben ponerse a paz y salvo con la red hospitalaria del departamento.