Pastrana guarda, por ahora, silencio de acusación de los capos

El ex presidente Andrés Pastrana Arango guarda, por el momento, un profundo silencio tras la acusación hecha por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes fuera los jefes del poderoso y peligroso cartel de Cali, en el sentido de que a su campaña también le dieron dineros calientes para su financiación.

"Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción. Tenemos entendido que dicho escenario funciona para que los personajes se acerquen para hacer una catarsis espiritual confesando sus delitos y claro, señalando a sus cómplices y los delitos que ellos mismos hayan cometido", dijeron en las últimas horas los dos capos del narcotráfico desde una cárcel.



Este lunes, la periodista María Isabel Rueda le dijo a Pastrana, en entrevista para EL TIEMPO:



"Termina el gobierno Samper, a quien la Comisión de Acusaciones precluyó su proceso. Y usted gana las elecciones. Dos años después, en el 2000, le llega, por intermedio de un amigo suyo el médico alternativo Santiago Rojas, una carta que a él le habían entregado en la cárcel. Estaba firmada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. En ella reconocían que le habían dado a Samper los recursos para pagar su campaña y que eso no había ocurrido a sus espaldas. Es decir, que Samper sabía, lo cual ha negado hasta nuestros días. Esa carta la había estado esperando el país desde el año 1995. ¿Quién pidió esa carta? ¿Fueron los Rodríguez los que la mandaron? ¿O fue usted el que, aprovechando que Santiago Rojas los frecuentaba en ejercicio de su labor humanitaria, se las mandó pedir por su conducto?



A esto, Pastrana responde: "Santiago Rojas ha sido un gran amigo mío. Él es el que me da las goticas, no Elsa Lucía Arango (risas). En ese momento había muchos problemas en las cárceles (más o menos los mismos de hoy). Entonces a Santiago lo nombré como un embajador de buena voluntad, porque tenía una organización para trabajar en las cárceles, y se dedicó a eso, a pacificarlas. En ese período visitó más de 40 cárceles. Hizo una labor muy importante. Entonces, ¿qué sucede? A finales del 99 o comienzos del 2000, por muchos paros que ocurrían, como los de hoy, empezaron a generarse una cantidad de situaciones muy parecidas y los organismos de inteligencia comenzaron a llevarme información de que los Rodríguez Orejuela eran los que los financiaban, en contra del Gobierno. Un día en que Santiago fue a la cárcel lo llamaron los Rodríguez y le dijeron: “Oiga, Santiago, sabemos que usted es amigo del presidente Pastrana y le queremos mandar una razón. Dígale que nosotros no estamos involucrados en los paros, que no tenemos nada que ver, que eso es una falsedad”. Y Santiago me lo contó. A los pocos días o a semanas, otra vez alguien empezó a hablar del proceso 8.000, de los Rodríguez Orejuela y de lo que estaba sucediendo. Entonces yo salí dando una declaración, no me acuerdo dónde: “Ojalá algún día los Rodríguez Orejuela cuenten la verdad, la estamos esperando todos los colombianos”. A raíz de eso, los Rodríguez llaman a Santiago y le dicen: “Vamos a firmar esta carta frente a usted. Mire que no tiene ántrax y que no es una carta bomba; es para que se la entregue al presidente Pastrana”. Así fue como la carta llegó".



Por su parte, Rueda le interroga: ¿Y usted qué hizo? Era la prueba reina que todo el país esperaba desde hacía años...

"Me senté con los abogados y les pregunté: ¿Qué podemos hacer con esto? Me senté con el jurídico, con Jaime Arrubla, con el ministro Rómulo González y me dijeron: nada. ¿Cómo así que no se puede hacer nada? Nada. Mire: Botero ya habló, habló Medina, Morcillo habló, Pallomari habló, el fiscal De Greiff cerró la investigación porque no había pruebas y no había evidencias. El Congreso precluyó. El caso está absolutamente cerrado", dijo.



Ahora, los Rodríguez Orejuela entregan un nuevo testimonio que le da un giro radical a esta historia. Por ahora, Pastrana guarda silencio.



POLÍTICA