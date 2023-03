El expresidente Andrés Pastrana quiere seguir dándole vida a su partido político Nueva Fuerza Democrática, que ya recuperó su personería jurídica y que le hará oposición al presidente Gustavo Petro. Desde Manizales aseguró que las puertas están abiertas para quienes deseen unirse. Eso sí, aclaró que los interesados no deben compartir los ideales del jefe de Estado.



"Debemos hacer un trabajo por recuperar la libertad, la democracia y la paz, por ello

nosotros no podemos estar con quienes están con Petro como el Partido

Conservador que se entregó por burocracia” señaló Pastrana.



El exmandatario, igualmente, dijo que durante las próximas semanas y hasta el 25 de abril, quienes estén interesados en vincularse a su partido lo pueden hacer sin incurrir en doble militancia ni transfuguismo político.

Agregó que su partido quiere unir a la centro-derecha del país y por eso la convocatoria que hace está dirigida a "defensores del Estado de Derecho, la Constitución y la división de poderes".



"Acá pueden llegar conservadores, liberales, independientes y quienes no tengan partido sin ningún problema de doble militancia, eso sí, que no compartan las ideas

comunistas y de izquierda con las que el presidente Petro está condenando a

Colombia”, indicó.

Expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde hace unas semanas, Pastrana ha estado promoviendo un juicio político contra Petro. "El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno, en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico, son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso", sostuvo.



Sin embargo, analistas no ven posible que este escenario se dé. "Un llamado a juicio político no tiene futuro en la medida en que en Colombia no hay antecedentes de tal figura y que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha jugado un papel marginal en investigaciones y acusaciones de aforados constitucionales", le dijo hace unos días a este diario Daniela Garzón, politóloga de la Fundación Paz y Reconciliación.



Gustavo Petro y Andrés Pastrana. Foto: MAURICIO MORENO / CÉSAR MELGAREJO (EL TIEMPO)

"Si ya es tremendamente difícil que avance en el Congreso una moción de censura y sea exitosa contra un ministro, mucho más lo es que se reúna la fuerza parlamentaria suficiente para sacar un juicio político adelante", agrega.



Carlos Arias, experto en comunicación política, por su parte, dice que esa propuesta "no tiene ningún futuro, no solamente porque la coalición de gobierno aún es mayoría, sino porque el expresidente busca pescar en río revuelto y no se puede pasar por encima el Estado social de derecho que plantea una presunción de inocencia hasta que no se comprueben los posibles delitos cometidos por el hijo y el hermano del Presidente. El juzgamiento moral tiene muchos criterios difíciles subjetivos".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA