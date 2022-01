Una dura arremetida del expresidente Andrés Pastrana contra tres expresidentes y contra el aspirante presidencial Gustavo Petro se escuchó este miércoles, en medio de la convención del Partido Conservador, que busca proclamar a David Barguil como su candidato a la Presidencia.



"Mediante falaces recursos argumentativos, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria y Gustavo Petro celebran lo que llaman el fracaso de una guerra contra las drogas para justificar políticas que legalizan de hecho la producción y el tráfico de estupefacientes en Colombia", afirmó Pastrana.



(En otras noticias: Centro Esperanza analiza caminos tras choque entre Betancourt y Gaviria)

El exmandatario utilizó al escenario del encuentro de los 'azules' para manifestar que Santos, Samper, Gaviria y Petro son "cuatro jinetes del Apocalipsis", que "recorren los pocos países en los que la izquierda les aplaude su discurso".



Afirmó que "el Partido Conservador y las mayorías de las gentes de bien, los demócratas convencidos, debemos enfrentar en esta campaña electoral al letal narcotráfico que se escuda tras las florituras dialécticas de Santos, Gaviria, Samper y Petro".



"El narcotráfico colombiano es capaz de todo. Es la amenaza más grande a la democracia colombiana y continental. No nos equivoquemos en estas elecciones.

David Barguil puede decirles, con la frente en alto, a Juan Manuel Santos, a César Gaviria, Ernesto Samper y a Gustavo Petro, así como a las nuevas generaciones de electores, que la cocaína y el narcotráfico, y las guerrillas y los paramilitares y los carteles de la contratación que de su negocio se nutren, son letales para Colombia y los colombianos", afirmó.



Y afirmó: "En cuanto a la legalización de la cocaína y la protección estatal de los cultivos ilícitos, les pedimos a los cuatro guardianes políticos del narcotráfico que descubran de una vez por todas sus banderas electorales, a cielo abierto, de cara al país. Sin distorsiones de la evidencia científica ni artificios dialécticos".

El expresidente de origen conservador amplió sus referencias al narcotráfico y aseguró que "está en la raíz de los grandes males que padecemos. En la Colombia de hoy debemos convencernos de que nuestra disyuntiva no es democracia o totalitarismo. Es democracia o narcototalitarismo", dijo.



De igual forma, afirmó que "la paz no será posible mientras el narcotráfico reine impune y la política no atienda el estruendoso campanazo de la narcodemocracia".



"La amenaza es aún mayor cuando el paso del tiempo se ha encargado de demostrar que el proyecto de paz de Santos y las Farc quedó mal hecho porque se hizo unilateralmente, a la medida del narcotráfico y la impunidad", afirmó Pastrana.

"En Colombia la paz y la moral tienen que ser pilares del debate electoral. Con corrupción no hay justicia y no hay paz", afirmó Pastrana, quien reiteró que "tres expresidentes colombianos y un político aspirante a la presidencia son los más connotados defensores de las causas y activos del narcotráfico".



Igualmente, se refirió a las objeciones de la Corte Constitucional en cuanto a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y dijo que para ello "no se necesitaría el permiso de la Corte, que pasa por encima de la división de los poderes y se arroga funciones del Ejecutivo con decisiones diametralmente contradictorias que no le serían permitidas legalmente a juez alguno en el mundo".



"La erradicación de la coca es cuestión de seguridad nacional por el impacto de la cocaína en el tejido social y la amenaza del narcotráfico a las instituciones democráticas", afirmó, y advirtió que "fumigar la coca de los narcos es apenas cuestión de amarrarse los pantalones y cumplir con el deber"



Y añadió: "Colombia -por encima de cualquier diferencia política- rechaza la legalización de la droga y sus cultivos. Quiere sacudirse el yugo del narcotráfico. Rechaza las narco guerrillas que le pusieron conejo a Colombia y rechaza los carteles de contratación cuyos hilos se enredan en las manos tenebrosas del narcotráfico".

El expresidente Pastrana y el presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego Gómez, este miércoles. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Sobre otros temas, el exmandatario afirmó que "Colombia, al enfrentar la postpandemia, debe crecer en grande y para todos. Debe marchar hacia adelante sin dejar compatriotas rezagados en la ruta de creación de bienestar y riqueza colectivos".



"Debemos estar conscientes de que el mundo que se perfila para una post pandemia es otro. En lo político, lo económico, lo comercial. Y fundamentalmente en lo social. Las relaciones de trabajo, la productividad, el mismo diseño y crecimiento urbanos, las relaciones personales y sociales y la política, nunca serán los mismos de 2019", dijo.

