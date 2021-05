Pastrana afirma que Maduro impulsa protestas en Colombia

Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia (1998-2002), considera que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, está detrás de las protestas que cumplen ocho días en el país y que, según el Comité Nacional de Paro, ha tenido manifestaciones en 500 municipios.



Pastrana, sin mostrar pruebas, dijo, además, que las protestas “están coordinadas” y tienen financiación del narcotráfico.



Pastrana apoyó su señalamiento en una declaración del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien dijo que en Colombia había una “grosera intromisión” del “dictador Nicolás Maduro en lo que está sucediendo ahora”.



Ante esto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó los señalamientos. “¡Mucho se habían tardado en responsabilizar a Venezuela!”, dijo en la red social Twitter.



Arreaza dijo, cita la agencia Efe, que Moreno y Pastrana son de una "especie política en proceso de extinción" y que "subestiman a sus pueblos" y "se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. ¡Qué vergüenza!".



Por su parte, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también rechazó las palabras de Moreno e indicó que lo que sucede es porque el pueblo colombiano se cansó.



"No pudo determinar la inteligencia colombiana la Operación Gedeón -la fallida incursión marítima ocurrido hace un año y planeada, según Venezuela, en Colombia- y van a determinar que nosotros tenemos gente allí. No, vale, no subestimen a su pueblo, es el pueblo que se cansó", señaló en su programa de televisión Con el mazo dando.



Durante las protestas, en Neiva, capital del departamento de Huila, fue derribada la estatua de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana.



La estatua estaba ubicada en la plaza de Banderas de la Gobernación del Huila.



Ante ese hecho, Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente, reaccionó: “Hoy fue derribada en Neiva la estatua de Misael Pastrana Borrero por una manada de cafres que odian lo que ni siquiera conocen”.



"Los vándalos que atacan la memoria y el monumento a Misael Pastrana no conocen ni la millonésima parte de sus ejecutorias sociales, políticas, económicas, ambientales y empresariales por Colombia y el mundo", agregó él.



Las declaraciones de Pastrana y Moreno señalando al régimen de Venezuela de lo que ocurre en el Colombia fueron hechas en las últimas horas en un encuentro en Miami (Estados Unidos).

