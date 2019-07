Duro reproche de Pastrana a Guaidó: 'Se le acabó el tiempo'

El expresidente conservador, Andrés Pastrana, aseguró este martes desde Pereira (Risaralda), en tono de crítica, que al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó “se le acabó el tiempo”.

Pastrana, caracterizado por ser uno de los grandes opositores al régimen de Nicolás Maduro, pues desde hace varios años comenzó a alentar el desconocimiento de su legitimidad en la comunidad internacional, deploró que Guaidó no haya convocado a elecciones.

El líder conservador colombiano criticó que Guaidó se haya prestado para aceptar un diálogo político con Maduro, a instancias de Noruega.

“Todos sabemos que diálogos como este que está impulsando el presidente Guaidó, de la mano del narcodictador Maduro, le da oxígeno al narcodictador”, dijo Pastrana, en tono de desilusión por la actitud de Guaidó.



Aunque admitió que hoy no están dadas las condiciones para realizar elecciones en el país vecino, Pastrana dijo que Guaidó ha tenido que convocarlas para dentro de uno o dos años.



Pastrana reprochó que Guaidó no haya ido más allá para presionar la salida de Maduro, luego de que 54 países lo han reconocido como la primera autoridad del país.



“Yo creo que el presidente Guaidó va a tener que tomar decisiones importantes rápidas. Se le acabó el tiempo. Venezuela no aguanta 6 meses más”, expresó

Yo creo que el presidente Guaidó va a tener que tomar decisiones importantes rápidas. Se le acabó el tiempo FACEBOOK

TWITTER

Reveló que el próximo 5 de enero tendrá que haber cambio en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que ostenta Guaidó y que sirvió para que fuera reconocido como Presidente interino de la nación.



Pastrana no pudo evitar su decepción porque Guaidó no haya mostrado mejores resultados en su gestión como mandatario interino. Pero, sobre todo, por prestarse a diálogos con el régimen de Maduro, que como lo dijo Pastrana, solo oxigena al régimen de la dictadura.



El expresidente también dejó ver su descontento porque el presidente Duque, uno de los principales soportes de Guaidó en el continente, se haya enterado de los diálogos de Noruega a través de los medios de comunicación. Y en tono irónico, cuestionó que su canciller, Carlos Holmes Trujillo García, hubiera puesto al presidente sobre aviso de esa situación.



Pastrana, quien gobernó el país entre 1998 y 2002, realiza una correría con el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes Alzate, por todo el país, alentando a las bases conservadoras para que concurran a las urnas en las próximas elecciones locales y regionales.



POLÍTICA