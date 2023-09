Desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han hecho seguimiento a las candidaturas cuestionadas y polémicas desde 2014. En esta ocasión, han alertado por poco más de 90 postulaciones. Esteban Salazar, coordinador de democracia de Pares, habló con EL TIEMPO del panorama para este año.



¿Qué pasa para que en Colombia se mantengan las candidaturas cuestionadas y muchas veces sean elegidas?

Desde 2014 hemos visto avances en la democracia colombiana en el proceso de alternancia del poder político. Pero en otros casos vemos autoritarismos subregionales por medio de clanes políticos que no permiten la alternacia y siguen manejando los departamentos y municipios desde el nepotismo y el clientelismo, muchas veces corrupto. Eso es una captura institucional que nos ha preocupado desde siempre. En 2019 tuvimos 139 candidaturas cuestionadas y este año bajó a 96 cuestionados, pero sigue el problema. Este año vemos 10 gobernaciones y alcaldías que más nos preocupan.

¿Cuáles son?

Facebook Twitter Linkedin

Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobierno, de fundación Pares. Foto: Cortesía

Uno ve el caso de La Guajira el clan Deluque, que quiere poner gobernador. También está el caso de los Char en Barranquilla. Tenemos casos como el de Bolívar donde ‘Yamilito’ Arana cuenta con el apoyo de los Blel. Vemos en el Valle del Cauca que hay una captura del poder de Dilian Francisca Toro. Puso como heredera a Clara Luz Roldan y de nuevo busca llegar al cargo. Tenemos casos como el de Jorge Rey en Cundinamarca, que hizo la misma operación de Dilian: dejó a Nicolás García y ahora vuelve. En el Cesar tenemos la preocupación de los Gnecco. También hay menciones especiales como Yahir Acuña, cuyo caso por parapolítica se reactivó. Tenemos la preocupación porque hay muchos cuestionados que pueden llegar y no hay respuesta de los partidos políticos, haciendo que se pueda repetir el caso de Mario Castaño, en el que a pesar de las advertencias, los liberales lo avalaron y ni siquiera se pudo posesionar por su captura por los casos de corrupción. A estoy hay que sumarle los contextos de violencia electoral.

¿Qué pasa en los partidos para que aún así se avalen esos perfiles polémicos?

Lo que pasa ahí es que uno cree que las candidaturas responden a un talante programático e ideológico, pero los partidos se han convertido en empresas electorales en las que no importa el tema ideológico sino tener un aval. Incluso hay que advertir el asunto de los coavales. Este año hubo un aumento de más del 150 por ciento de inscripciones por coaliciones. No tiene sentido buena parte de esas coaliciones, que no se rigen por temas ideológicos. Uno ve casos en los que hay hasta 12 avales y la duda es quién tendrá la responsabilidad política si alguno es condenado o apartado del cargo. El sistema se ha distorsionado y los partidos solo responden en una lógica de fábricas electorales y no de agendas ciudadanas. Vemos con preocupación que el CNE ha abierto la puerta a 35 personerías

¿Qué tanto ha colaborado la ‘partiditis’ a esta situación?

Totalmente, algunos defienden que a mayor cantidad de partidos, mayor democracia. Pero en nuestro país, se ha distorsionado esto. Ahora, se usa la escisión para multiplicar los partidos y volverlos una especie de ‘matriohska’. También ha habido distorsiones de reparación política, porque se crean partidos sin votos. También se ha creado situaciones como la de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes por el estatuto de oposición. Todo eso ha llevado a que se contribuya a que se desdibuje las agendas programáticas y se convierta en una 'recocha electoral'.

¿El sistema de coaliciones está ayudando a ocultar responsabilidades con candidaturas polémicas?

Es más que claro. Las figuras más comunes para esas candidaturas han sido los grupos significativos de ciudadanos –un instrumento noble para superar el bipartidismo cerrado– pero se ha convertido en un mecanismo para hacer campaña anticipada y ejecutar recursos sin registro. Las coaliciones han servido para diluir la responsabilidad política de los partidos y la posibilidad de que la ciudadanía sepa los partidos que promueven las candidaturas polémicas. Los partidos tradicionales lideran el escalafón de candidaturas polémicas y esta crece cuando se ve el tema de coaliciones. Sin embargo, aún así podemos rastrear sus apoyos, quedan registrados.

¿Cómo queda el papel de la justicia y el sector disciplinario cuando a pesar de los procesos se siguen dando esas postulaciones?

Los partidos se fundamentan en la presunción de inocencia y la buena fe para dar los avales. Eso es parcialmente cierto, porque hay responsabilidad política. La justicia ha avanzado pero no al ritmo que se requiere para atender estos temas. Además, existe muchas acciones para ralentizar los procesos y esto es grave por que se genera un riesgo para la democracia. En muchos casos se interrumpen los periodos constitucionales de los condenados y eso frena el desarrollo de los planes de gobierno. Además, tenemos casos como el caso del 'Hombre Marlboro', cuyo aval debería ser revocado por el CNE, pero vemos que este no tiene la capacidad suficiente para llevar esos procesos.

¿Cómo entender esos casos en los que se cuestiona es por las condenas de los familiares de los candidatos?

No existen los crímenes de sangre, pero lo que nos genera preocupación es que en estos casos debemos advertir y otorgar información para que la gente asuma una responsabilidad política con una sanción social a estos personajes. Es advertir que debe haber una sanción social y política sobre la idoneidad de estos personajes para tener un cargo de elección popular.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

