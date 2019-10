Los partidos políticos se comprometen con la niñez

Directivas de nueve partidos y movimientos políticos del país se comprometieron a incluir en los planes de desarrollo territorial, que se construirán en el primer trimestre de 2020, los asuntos que buscan garantizar los derechos de 15 millones de colombianos menores de 18 años.

La decisión la tomaron luego de conocer las debilidades que tienen los programas de gobierno de candidatos a alcaldías y gobernaciones del norte, oriente, centro y suroccidente de Colombia para responder a las necesidades de esta población.



NiñezYA, iniciativa integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que tienen como propósito velar por la inclusión de los derechos de la niñez en los planes de desarrollo, realizó un análisis a los programas de gobierno de 103 candidatos a alcaldías de capitales y gobernaciones de 19 departamentos del país.

El ejercicio arrojó una baja inclusión de metas y estrategias para el cumplimiento de los derechos de los niños.



“Nuestro marco de acción son los asuntos impostergables o YA, como los denominamos, que permiten a Colombia avanzar en la garantía de lo derechos de niñas y niños como están contemplados en la Constitución Política, la Convención sobre los Derecho del Niño y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aprobado en mayo.



"Estos son: políticas públicas e inversión social; salud; educación inicial; educación preescolar, básica y media; juego; participación; fortalecimiento familiar; protección frente a cualquier tipo de violencia; justicia restaurativa con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Cultura de paz, reconciliación y convivencia”, señaló Ángela Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA, durante el encuentro convocado por EL TIEMPO y esta iniciativa para presentar los resultados del análisis. La cita tuvo lugar en la mañana de este viernes en la sede de este diario en Bogotá.



Al evento asistieron representantes de las mesas directivas del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático, Mira, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Partido Conservador Colombiano, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Partido de la U, quienes conocieron de primera mano como los programas de gobierno inscritos en la Registraduría Nacional del Estado Civil no contemplan mayores avances para la calidad de vida de los niños.

Con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vemos muy pocos avances en el país, a pesar de que fue establecido hace 13 años por el Código de la Infancia y la Adolescencia FACEBOOK

TWITTER

“Si equiparamos los resultados con las calificaciones escolares, solo 0,97% de los candidatos analizados obtuvo excelente al incluir todos los asuntos impostergables para mejorar la calidad de vida de niñas y niños; 22,33%, sobresaliente al contener entre 8 y 9 asuntos; 33,98% aceptable al contemplar entre 7 y 6 YA y la gran mayoría (42,72%) deficiente al solo incluir entre 1 y 5 asuntos impostergables para la niñez”, señala el informe ‘Candidatos dejan en espera a la niñez, análisis de programas de gobierno de candidatos a alcaldías y gobernaciones de 19 departamentos de Colombia’, que condensa los hallazgos.

Las preocupaciones

Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca fueron los departamentos escogidos por ser los sitios en los que organizaciones de NiñezYA tienen operación o relación con una organización de la zona.



En cuanto a los candidatos, se seleccionaron aquellos que lideraban las encuestas para la alcaldía de la ciudad capital y la gobernación de esos departamentos, en el momento del ejercicio (entre el 15 agosto y 10 de septiembre).



“Con este panorama, si los nuevos mandatarios no hacen ajustes a sus programas de gobierno cuando los conviertan en Planes de Desarrollo Territorial estarán nuevamente en deuda con la primera infancia, la infancia y la adolescencia de sus respectivos territorios”, señala el informe.



Los asuntos menos contemplados por los programas de gobierno, según el análisis de NiñezYA, son Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, participación, políticas públicas e inversión y fortalecimiento familiar.



“Con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vemos muy pocos avances en el país, a pesar de que fue establecido hace 13 años por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), expresó Luz Alcira Granada, directora de Incidencia y Comunicaciones de Save The Children.



Granada agregó que "los adolescentes vinculados son resultado de lo que no hemos hecho como sociedad. Vienen de contextos delictivos, sin oportunidades de educación. Hoy seguimos sin acompañamiento psicosocial a los adolescentes y sus familias, sin funcionarios capacitados en su aplicación y sin recursos”.

Con 9 horas diarias de agua los niños y la población de la Guajira debe mantenerse hidratado. Foto: Cortesía ONG Word Vision

“En el caso del fortalecimiento a las familias aparece como un asunto retórico en los programas de gobierno. No vemos un mayor avance en estrategias que desarrollen capacidades en las familias para que sean entornos protectores; tampoco la priorización de la oferta del sector de inclusión social para las familias con alto riesgo de vulneración, la promoción de modalidades de cuidado de tipo familiar o su reintegración a la familia biológica y mucho menos la creación de los centros de orientación familiar (Ley 1878 de 2018)”, afirmó Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, miembro de NiñezYA.



Finalmente, Carolina Turriago, líder de Alianzas e Incidencia de la Fundación Éxito, mostró la necesidad de que se vaya más allá de las campañas de sensibilización sobre los derechos de la niñez a la ejecución de las políticas ya existentes.

Llamados de NiñezYA

Un llamado a focalizar y aunar esfuerzos para atender la niñez migrante que, según los subregistros puede llegar al 50% de la población total que se encuentra en el país, también hicieron las organizaciones de NiñezYA. Igualmente, pidieron que los planes territoriales elaboren una política de educación rural, puesto que el 80% de las instituciones educativas del país es rural y el mayor rezago en logro académico se da esta zona del país.



“Necesitamos no una sino varias políticas educativas que respondan a los contextos de los territorios, a la cosmovisión de las comunidades”, señaló Andrea Escobar, directora de Fundación Empresarios por la Educación.



Los representantes de los partidos políticos acogieron las sugerencias del equipo de NiñezYA y se comprometieron a abrir espacios en las jornadas que tendrán con los candidatos que resulten elegidos el 27 de octubre, con el fin de presentarles el análisis y lograr un acompañamiento técnico.



De igual forma, recalcaron la necesidad de que se brinde formación para los equipos técnicos que conformarán los nuevos mandatarios; se adelanten estrategias de rendición de cuentas con la Procuraduría General de la Nación y se dé apoyo para los programas que se tienen en territorios para atender a los menores de 18 años. Que se busque continuidad en ellos.

Las opiniones

Diego Molano, concejal de Bogotá y coordinador programático del Centro Democrático, explicó la necesidad de entender que los recursos son limitados y por ello es vital enseñar a los nuevos mandatarios a dar prioridades. "Los concejales también podemos aportar mucho en ese avance de la garantía de los derechos de la niñez, vale la pena pensar en estrategias de sensibilización para ellos", dijo.



Rosa Iguarán Epieyu, copresidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) llamó la atención a poner el enfoque de acuerdo a cada una de las regiones por la diversidad existente en el país.



Liliana López Palacio (Olga Marín), responsable nacional de la Comisión de Mujer, Género y Diversidades de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) señaló que el país requiere una política diferencial para niñas, niños y adolescentes hijos de la paz. "Hoy quienes están en los antiguos sitios de concentración están siendo estigmatizados. Nosotros tenemos programas de cuidado y buen vivir para ellos que son financiados con cooperación internacional, pero se requiere apoyo institucional y presupuestos concretos".



POLÍTICA