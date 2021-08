La metamorfosis del partido ASI

"No decimos que los partidos sean malos. Lo malo son los vicios que han tenido en el manejo del poder, esas ganas de seguir sosteniéndose ahí y de convertir esto en un fortín de gentes con ambiciones (…) Decirles que el primer factor de violencia son unos partidos cerrados, sectarios y materialistas”.



La frase premonitoria es de Jesús Piñacué, en declaraciones a este diario en octubre de 1991, cuando encabezó la lista a la Cámara de Representantes del recién fundado partido Alianza Social Indígena, ASI, hoy convertido en Alianza Social Independiente. Piñacué fue integrante y líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.



Hace 30 años la ASI era una mezcla de campesinos, indígenas, líderes sociales de barrios pobres de Popayán, organizaciones de mujeres y los indígenas amnistiados del movimiento armado Quintín Lame. La cabeza de lista al Senado fue Anatolio Quirá Guaña, un indígena coconuco.



Curiosamente todo lo que soñó y quiso Piñacué, fueron palabras al viento. Por el contrario, su partido, para empezar, cambió de nombre, se lo tomaron otras personas con otros intereses, e incluso respaldó candidatos que no tenían origen indígena. Con el aval de la ASI fueron elegidos Antanas Mockus, para más señas, de origen lituano, en la Alcaldía de Bogotá y Sergio Fajardo en la de Medellín.



La entrega de avales no está en contra de la ley, hace parte de la esencia de los partidos. El problema es a quién se los dan. En ese afán por conseguir votos, por ejemplo, la ASI avaló la candidatura al alcalde de Cartago, Valle, Germán González Osorio, quien luego fue destituido por hechos de corrupción.



“La ASI, como todos los partidos pequeños, explica el politólogo Fernando Giraldo, tiene por cuenta de las reglas de juego impuestas a los partidos, una espada sobre el cuello que es lograr una votación mínima del 3 por ciento para mantenerse en la escena política y recurre a los avales, como lo hacen todos los partidos en Colombia”.



Por eso, agrega, “los partidos deben hablarles con la verdad a sus electores”. Esa es parte de la crisis en la que están, nadie les cree, pero eso se debe, entre otras cosas, a que quienes son avalados y elegidos por esos partidos no cumplen las expectativas de la gente, ni tienen un compromiso con la colectividad. A ellos solo les interesa ganar su credencial y si se van del partido este nada puede hacer”.



Avales

Un ejemplo claro de la entrega de avales es que, en los últimos años, partidos políticos de mayor peso han recurrido a la estrategia de ‘reclutar’ candidatos provenientes de la farándula o personajes famosos de la vida pública que no se identifican ideológicamente con una colectividad, pero que pueden ‘jalar’ votos.



Pero ese no es el único problema de la ASI, que durante un buen tiempo mantuvo su personería jurídica conquistando circunscripciones especiales indígenas, para lo cual no se exige mantener el umbral mínimo de votación.



Tener candidatos indígenas se convirtió en algo codiciado, al punto que a la ASI le salió competencia. Surgieron partidos políticos como el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico (1991) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, que nace la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ambos con una alta tradición y de fuertes raíces indígenas.



Volviendo a sus orígenes, la Alianza Social Indígena fue uno de los 20 partidos que quedaron en el nuevo escenario político tras la Constitución de 1991. Antes de ese año en Colombia había casi 80 partidos y movimientos políticos, estos últimos eran pequeños feudos electorales liderados por los llamados ‘caciques’ en todas las regiones del país.



La ASI surgió como un partido de centro izquierda, pero cambió su nombre por el de Alianza Social Independiente, facilitando así la llegada de Mockus (2002), Fajardo (2003) y Campo Elías Terán 2011. También respaldó en el 2007 a María Eugenia Riascos, elegida alcaldesa de Cúcuta, quien tampoco pertenecía a ninguna comunidad indígena. Pese a no ser indígenas, el partido argumentó que podían representar sus intereses que se enmarcan en cuatro principios: “no matar, no robar, amar la naturaleza y ser comunidad”.



Precisamente la presencia dentro del partido de diferentes actores, además de los indígenas, fue el florero de Llorente que llevó a que “perdiera el rumbo”, en palabras de uno de sus primeros senadores, Marcos Avirama, quien explica que otros sectores también querían llegar al Senado y a la Cámara.



Según Avirama, hubo una discusión profunda dentro del partido para abrir la participación a otros sectores y tener mayor participación electoral, pero un sector ‘radical’ indígena se opuso. “Los votantes estaban en sectores sociales y la idea era tener un partido que recogiera todas esas expresiones”, dijo



En las elecciones del 2011 la Alianza Social Independiente obtuvo el 9.4 por ciento de la participación nacional para las gobernaciones y el 3.1por ciento para las alcaldías a nivel nacional. Ganó las gobernaciones del Cauca, Vichada y Guaviare. La única capital de departamento que quedó representada con la ASI fue Cartagena, con Campo Elías Terán, quien obtuvo el 54.7 por ciento de los votos válidos. En otras circunscripciones se unió a otros partidos e hizo parte de un gobierno de coalición.



La ASI hoy

Dentro de la coalición electoral ‘Decentes’ la ASI logró elegir al senador Jonatan Tamayo, más conocido como ‘Manguito’.



Y ahora, tres décadas después, la ASI enfrenta una agria disputa por la dirección del partido y la necesidad urgente de entrar a una coalición que le permita seguir vivo políticamente, es decir, mantener su personería jurídica. Se rumora que podrían llegar a unirse a la Coalición de la Esperanza.



Finalmente, eso fue lo que ocurrió, pero no como lo querían los indígenas. “Prácticamente rifaron las candidatos y el partido perdió la dirección que traía y terminó muy mal”, dice Avirama, quien continúa en la ASI a la espera de que se resuelvan las discusiones jurídicas acerca de la legalidad del actual comité ejecutivo “para tratar de recuperarlo”.



La dirección del partido tiene una pelea casada de alto calibre con su único senador (2018-2022), Jonathan Tamayo, cercano al uribismo, quien asegura que la actual presidente, Berenice Bedoya, “se tomó el partido, lo tiene secuestrado”. Ella lo niega, y responde, que fue ‘Manguito’ quien llegó con armados a su oficina a amenazarla.



Las cosas empezaron a enredarse en el 2018. Al partido le llovieron reclamos porque, aunque fue en coalición con un sector de izquierda y opositor al Gobierno en las elecciones al Congreso (lista de la Decencia), su candidata de entonces la presidencia, Clara López, luego se alió con Humberto de la Calle (Liberal).



Como si fuera poco, tras el triunfo de Iván Duque, del Centro Democrático, la ASI entró a formar parte de la coalición de gobierno en el Congreso. Un año después, el partido se declaró ‘independiente’, entre otros, con el argumento de la “ausencia en la construcción del gran pacto por Colombia” al que había invitado el presidente en su posesión.

Con el cambio de nombre, la ASI aspira a crecer como movimiento político y ampliar sus bases. Incluso, bajo el eslogan ‘Pueblo en el Congreso’ abrió sus preinscripciones en su página web para quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular, eso sí, con una aclaración: “…el formulario se establece con el propósito de identificar precandidatos al congreso por el Partido ASI, su diligenciamiento NO constituye solicitud formal de aval ni establece una inscripción al Partido como militante”.

Lo que dice ‘Manguito’

¿Qué está pasando en el partido?

“Lo que sucede es que la representante legal, Berenice Bedoya, tiene secuestrado el partido. Tiene una persecución contra mí porque quiere ser aspirante al Senado. Ella había hecho un compromiso con ‘los Gustavos’ (Bolívar y Petro), quería hacer una coalición donde pensaba ir en lista cerrada para que la incluyeran, pero como que no le quedaron bien o no le cumplieron, y empezó a perseguir a todo el mundo. En las regiones todo el mundo se siente intimidado porque les dice que tienen que apoyarla o sino no les da el aval.



¿Lo que dice es que ella se tomó la ASI?

​

Esta señora como no tenía las mayorías del partido, lo que hizo fue expulsar a cinco miembros del Comité Ejecutivo para poder hacer una convención. Una convención ilegítima porque se eligió con unos miembros que ella misma escogió, pero ya el Consejo Nacional Electoral, CNE, sacó tres resoluciones en contra de ella. Esta señora ha cogido el partido para atacar, para negociar su credencial al Senado que es lo que está buscando, pasando por encima de todo el mundo.



¿Usted se considera de la ASI?



En el partido hay gente muy buena, yo me inscribí por la ASI, gané el Senado e inmediatamente empezó la persecución porque ella quería ser la senadora, y comenzó la pelea, en la ASI permanecí muy poco. El partido lo que hace al final es expulsarme, cumplo con mis funciones como senador, pero en el partido no tengo voz ni voto, allá nadie tiene voz ni voto, solo ella.



¿Para dónde va el partido?



Yo vi que la ASI va a llegar a la Coalición de la Esperanza, pero realmente ella está con el afán de hacer un acuerdo porque como ya el CNE obligó a vincular a los cinco miembros que expulsó ilegalmente, está desesperada haciendo compromisos, porque sabe que la mayoría no lo va a permitir, ella está tomando decisiones sola con un veedor y por eso el desespero de hacer la coalición.



¿O no quieren que se repitan historias como la suya? Que le dieron el aval y luego no actúa bajo esa bandera



Yo me inscribí por la ASI en el Meta. ASI ha sido un partido más de derecha que de izquierda, que propone, que trabaja. Yo llego al Senado y esta señora lo declara de gobierno, llegó con unas pretensiones muy raras que yo no pude cumplir. A mí me expulsan con el argumento de que fui el ponente de las objeciones a la JEP y yo pedí que los victimarios debían reparar con sus bienes a las víctimas. Ella lo tomó como una provocación a la guerra…y me expulsaron porque ellos habían apoyado la paz y yo estaba llamando a la guerra, eso dicen.

Lo que dice Berenice Bedoya

El CNE revocó mediante resolución lo actuado bajo su dirección, ¡qué va a pasar?



La Convención Nacional que se hizo en enero de este año la impugnaron personas que fueron expulsadas del partido por malas personas, lo mismo que con el senador ‘Manguito’. El CNE dijo que no había sido el procedimiento correcto y nos notificaron esa decisión, nosotros apelamos al recurso y estamos llevando el debido proceso.



‘Manguito’ dice que usted tiene secuestrado el partido a atemoriza a todo el mundo…



Lo que pasa es que el señor ‘Manguito’ dentro de la ignorancia que tiene de lo que es un proceso electoral, no sé para él que es secuestro, si es lo que él pretendía hacer cuando llegó con hombres armados a la ASI, a tratar de sacarme. En la convención Nacional del 2017 yo también fui elegida. No he tratado de hacerlo como él lo ha hecho, lo he hecho en franca lid y con toda la legalidad del caso.

Soy la representante legal del partido, así él y las cinco personas que lo siguen no estén de acuerdo, y hasta que toda la militancia del país diga lo contrario en una convención y nombre a otras personas por elección popular, que es como se hace.



¿Usted está ‘negociando’ su aspiración al Senado?



Yo no soy la que estoy haciendo campaña para el Senado todavía, yo todavía no ando en eso, estoy haciendo mi trabajo como representante legal, si a él le ofende mucho eso y lo quiere llamar así, pues no tengo nada más que hacer, ni pelear contra su ignorancia.



¿Pero usted sí tiene esa aspiración, llegar al Senado?



Pues es que no soy ni yo, nosotros tenemos estructuras en los 32 departamentos del país y son los departamentos quienes quieren que me postule al Senado. Yo no soy candidata al Senado todavía.



¿Qué piensa de que digan que la ASI es una fábrica de avales?



Siempre todo el mundo, toda la vida ha dicho eso. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar.



Como está hoy la situación del partido, ¿cree que conservarán la personería?



Para eso estamos trabajando. En el 2018 también nos hicieron la vida imposible los que estaban enquistados por más de 27 años en el partido; y esta vez no va a ser la excepción, esta vez también nos va a tocar luchar para conservar esa personería, porque cuando todos los malos se unen con el objetivo de acabar con las organizaciones, pues hay que luchar contra esa maldad, eso es lo que estamos haciendo.



¿Van a hacer alianzas? ¿Con quién?



Esa es la idea, cuando la democracia en este país es tan desigual, hay que unirnos los más pequeños para alcanzar lo que estamos pretendiendo. No hemos oficializado, pero en una de las coaliciones que represente nuestros ideales vamos a estar.



¿La salida del senador Tamayo juega en su contra?



No, a nosotros nos ha favorecido haber expulsado al senador, si él dice que sigue perteneciendo al partido es una opinión de él, pero hace mucho tiempo fue expulsado, ya no pertenece al partido. Para nosotros fue un punto a favor porque fue un hombre que engañó no solo a una organización, sino también a una coalición y a la democracia de este país.



¿A que le apuntan ustedes en el 2022?



Le vamos apuntar a lo mismo que en el 2019, a ser una opción de poder político en el país para que la democracia pueda ser significativa y visible en Colombia.