¿Por qué los partidos políticos de Colombia recibirán menos plata del Estado este año?

Los partidos políticos están haciendo cuentas. Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha emitido la resolución sobre cómo se repartirán los recursos que el Estado les gira para su funcionamiento, es un hecho que este año recibirán menos plata, lo que abre la puerta a que estos busquen otras fuentes de financiación y pone sobre la mesa si esto es positivo para la democracia.



¿Por qué? Hasta el 2019 en el país había 17 partidos políticos, pero desde el 2021 una serie de decisiones judiciales abrieron la puerta para facilitar la entrega de más personerías jurídicas. Ahora Colombia tiene 37 colectividades, y se espera que este año el CNE entregue más.



(En contexto: ‘Tener 36 partidos políticos en Colombia le hace daño a la democracia’: Eduardo Pizarro)

En 2019, por ejemplo, se repartieron 54.000 millones de pesos entre 17 colectividades. Este año, no obstante que el presupuesto es de 102.000 millones de pesos, estos serán divididos entre las 37 colectividades. Y si bien es el doble de los recursos, en los últimos años la distribución de la plata que se destina en el presupuesto con este propósito ha crecido de modo prácticamente proporcional a la inflación.

Facebook Twitter Linkedin

A octubre de 2023, en Colombia existen 36 partidos políticos. A finales del año fueron 37, con Soy Porque Somos. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo se distribuyen los recursos?

Son varios parámetros para distribuir los recursos. El 10 por ciento del presupuesto se asigna en partes iguales para todos los partidos con personería jurídica. El 15 por ciento, entre los que hayan obtenido el 3 por ciento o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado de la República o de Cámara de Representantes.



(Lea: ‘No podemos entrar en una campaña dos años antes de las elecciones’: David Luna)



El mayor porcentaje, el 40, se reparte según las curules obtenidas en la última elección al Congreso. Otro 15 por ciento es de acuerdo a puestos en los concejos, y un 10, según asambleas. Asimismo, hay más recursos para quienes tengan mayor representación femenina y de jóvenes en corporaciones públicas. Cada uno de estos aspectos tiene una carga del 5 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Magistrados del CNE Foto: Prensa CNE

El año pasado, por ejemplo, se repartió el 10 por ciento del presupuesto –fueron 91.000 millones de pesos– en partes iguales. Es decir, a todos los partidos les entregaron 165 millones de pesos.



Fue el Partido Liberal el que mayores ingresos por financiación estatal tuvo, con 10.734 millones de pesos. Le siguen los conservadores, con 9.736 millones de pesos; Cambio Radical, con 7.898 millones de pesos; ‘la U’, con 7.545 millones de pesos, y el Centro Democrático, con 6.918 millones. La Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, recibió 2.178 millones de pesos.



(Le puede interesar: César Gaviria cuestiona demandas de minsalud a EPS: 'Es descabellado y antijurídico')



Sin tener en cuenta a los partidos nuevos, que solo recibieron los 164 millones de pesos que se dividieron en partes iguales, la colectividad que menos recursos recibió fue el Partido Ecologista, con 270 millones de pesos. Se espera que la resolución sobre la distribución de los recursos se conozca en las próximas semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Foto: Prensa Partido Conservador

Las alertas

Según cálculos iniciales, los grandes partidos podrían tener una reducción de hasta 1.000 millones de pesos, por lo cual han prendido las alarmas en estas colectividades, pues tendrán menos recursos para su funcionamiento, que incluye mantenimiento de las sedes en todo el país, capacitación a sus miembros, publicidad, entre otros.

El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, aseguró que todavía no sabe cuántos recursos recibirán, pero reconoció que serán menos.



“Tenemos que hacer recortes en capacitaciones de líderes, recortes en el fortalecimiento de programas de jóvenes, de mujeres, de etnias. Creo que muchas de las estrategias hay que recortarlas y este debilitamiento de los partidos contribuye al debilitamiento de la democracia”, comentó.



“La nueva proliferación de partidos le hace mucho daño a la democracia. Muchos de ellos son partidos de garaje. A principios de los 2000 hubo un gran movimiento nacional para restringir el número de partidos, que éramos alrededor de 70. Eso debilita la democracia, partidos pequeños, que dividen el presupuesto general de la nación en mínimas partes. Por eso nadie gana. Hay que abrir el gran debate nacional, porque no podemos tener partidos todas la semanas”, complementó Cepeda.

En la misma línea de Cepeda opinó Germán Córdoba, director de Cambio Radical, quien afirmó que esto significa un riesgo para la democracia.



“Por la inusitada generosidad que demostró el CNE para repartir personerías jurídicas a diestra y siniestra, claro que nos preocupa que los recursos que les van a llegar a los partidos van a ser menores porque la proporción presupuestal es la misma y al ser más partidos nos vamos a ver perjudicados. Esto es muy grave para la democracia, porque si los partidos no tienen plata para capacitar, para llegar a nuestras estructuras, para hacer publicidad, para darnos a conocer, pues se ve lesionada la democracia”, comentó el directivo.



(Otra noticia recomendada: ¿Presidente Petro participa en política por llamado al Pacto para que sea un partido?)

Facebook Twitter Linkedin

Germán Córdoba, director de Cambio Radical Foto: Prensa Cambio Radical

Además, expertos señalan que es un riesgo para la democracia y se estaría abriendo la puerta para que se requiera más financiación de los privados, que es una práctica que se ha intentado eliminar.



El caso más reciente fue en la reforma política que presentó el presidente Petro, la cual se hundió en su quinto debate. Esta buscaba la financiación cien por ciento estatal.



Si bien la financiación de los privados está permitida en la legislación colombiana, algunos académicos y congresistas consideran que los partidos quedan empeñados con sus financiadores, por lo que consideran que el funcionamiento de los partidos debe ser con los recursos públicos.



No obstante, hay otros sectores que consideran que la financiación 100 por ciento estatal es peligrosa, pues se dependería netamente del gobierno de turno.



“Es plausible la financiación “exclusivamente estatal” de las campañas. Pero ¿quién la puede hacer cumplir para que no entren dineros ilícitos?, ¿quién le pone el cascabel al gato?”, opinó, por ejemplo, el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez en una columna publicada en este diario a propósito de la reforma política del gobierno del presidente Petro, que se hundió el año pasado en el Congreso.



Pero el reconocido analista político Eduardo Pizarro Leongómez tiene otra lectura. Considera que la reducción de los recursos puede desmotivar a las personas que ven los partidos como fábricas de avales.

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Pizarro asegura que hay muchos jóvenes descontentos. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El académico ha sido bastante crítico del sistema político colombiano y ha señalado, además, que hay partidos políticos sin ideología, que incluso tienen fines económicos.

“Esa proliferación de partidos se está convirtiendo en fábrica de avales para captar recursos del Estado. Me parece que reducir los recursos puede llevar a que muchos micropartidos no sean sostenibles y, en ese sentido, puede fortalecer a los partidos grandes. Podría reducir los incentivos para crear partidos como fábrica de avales. Ese sería el lado amable de la luna”, dijo Pizarro.



Para él, el financiamiento cien por ciento estatal es el ideal de la democracia, pues se evita que los partidos sean cooptados por intereses privados. Pero insistió en que mientras no haya una autoridad electoral “seria” será muy difícil de controlar el ingreso de esos recursos.



“Esto demuestra que Colombia tiene que, con seriedad, sacar una ley de partidos rigurosa para reducir el número de partidos y un cambio estructural del CNE, que no puede seguir siendo representantes de los partidos, sino jueces verdaderos para que haya una vigilancia sobre lo más importante de la democracia, que son los partidos”, añadió el analista, quien es profesor emérito de la Universidad Nacional.



(En otras noticias: ¿Por qué al presidente Petro le interesa nombrar al gerente del Metro de Medellín?)

Esa proliferación de partidos se está convirtiendo en fábrica de avales para captar recursos del Estado FACEBOOK

TWITTER

Pero, más allá de la financiación estatal o privada, Pizarro ha insistido en hacer una verdadera reforma política y ha hecho un llamado para crear una comisión de alto nivel que le ofrezca un proyecto de coherente al país.



“Se necesita voluntad política y, sobre todo, una gran iniciativa, probablemente, de los principales líderes políticos del país para reconocer el daño que le está haciendo a la democracia esa multiplicidad de partidos y un acuerdo nacional para que esto sea uno de los temas estratégicos de Colombia para el futuro, tener un sistema político más organizado”, le dijo Pizarro a este diario en una entrevista publicada a finales del 2023.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com