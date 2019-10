‘Partidos, en deuda con mujeres en cuanto a participación en política’.

Los partidos políticos, por lo menos los que tienen personería jurídica, están en deuda con las mujeres en cuanto a participación en política.



Así se desprende de un informe realizado por Transparencia por Colombia y ONU Mujeres, luego de que revisaron las inversiones realizadas por las colectividades con el dinero que anualmente les gira el Estado para gastos de funcionamiento.



Encontraron que entre el 2016 y el 2018 solo destinaron a las mujeres el 3 por ciento de lo que recibieron.

Si bien apropiaron las partidas para los temas de mujeres, la investigación arrojó que una buena parte de los recursos destinados a la inclusión de ellas en la política “se han invertido en actividades que no se relacionan con este fin, como el pago de salarios, transporte, alimentación, reuniones y artículos decorativos y navideños”.



Claro que esto no fue lo único que encontró el estudio. Al analizar los ingresos y gastos de las campañas al Congreso 2018, se halló que la destinación de estos para las mujeres que estaban en las listas solo fue del 24 por ciento del total del financiamiento para esas elecciones.

El punto es que esto no es gratuito. Según el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, de los recursos que el Estado gira anualmente para el funcionamiento de los partidos, deben destinar el 15 por ciento para tres asuntos concretos.



El primero es el funcionamiento de centros de estudio, investigación y capacitación. El segundo son cursos de formación política y electoral, y el tercero es la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.



Y según el reporte de la ONU y Transparencia, en los tres últimos años el Estado les ha girado a los partidos 127.840 millones de pesos para sus gastos, de los cuales solamente se ha destinado el 40 por ciento ($ 51.568 millones) para financiar las actividades estipuladas en artículo 18 de la ley 1475. “Y específicamente, para actividades de inclusión de mujeres solo el 3 por ciento”, señala el reporte.

Otros gastos

La investigación encontró que los recursos que deberían destinarse a las mujeres aparecen desagregados en cinco categorías, en la que destaca una denominada como ‘otros gastos’.



Y al revisar los gastos incluidos en esa cuenta, en los tres últimos años los investigadores encontraron algunos que no eran congruentes con las actividades específicas de inclusión de las mujeres en la política.



Por ejemplo, encontraron que allí se incluía lo relacionado con los pagos de salarios y honorarios, dentro de lo que se destaca la prestación de servicios, primas, vacaciones y bonificaciones, todo esto por un valor de $ 466 millones de pesos.



Además, allí se encontró una partida para transporte, dentro de la que se incluyeron tiquetes aéreos, pago de peajes y tanqueo de combustible. En esto, según las cifras reveladas, se invirtieron $ 239’000.000.

Foto: EL TIEMPO

Pero no fue lo único, sino que también allí están los gastos que tienen que ver con alimentos, en los que se hace referencia a refrigerios, desayunos, almuerzos, cenas y compra de víveres y abarrotes.



Otra partida que aparece en el rubro es la que tiene que ver con artículos decorativos, en los que se incluyeron muñecos de Navidad, espejos, bufandas, bombas inflables. Finalmente, aparece también en este rubro lo que tiene que ver con seguridad social, en la que se incluyen pagos a cajas de compensación, cesantías, ICBF, Sena, EPS y pensiones.



Pero el estudio igualmente revisó cómo se repartieron los ingresos a las campañas al Congreso en 2018, separado entre hombres y mujeres. Según ese reporte, de los 259.773 millones de pesos que se invirtieron en la contienda, $ 196.970 millones fueron para los candidatos hombres y solo $ 62.802 millones fueron para las mujeres, es decir, solo el 24 por ciento fue para ellas.



Si bien la proporción a nivel de candidatos fue de dos hombres por cada mujer, en la financiación ellas se quedaron con menos de la tercera parte de los ingresos.

Qué dice la ONU

Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en Colombia, dijo que hay muchos estereotipos acerca de que las mujeres no están todavía listas para la política, porque son más emocionales, pero no se habla de las propuestas de campaña.



“Muchas veces se asume que tenemos que hablar de nuestras familias o de cómo estamos vestidas, etcétera. Eso es absolutamente discriminatorio, porque esas mismas preguntas no se les hacen a los hombres”, dijo.



Para ella, además, hay una brecha salarial del 17 por ciento en Colombia, es decir que por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 83 pesos.

REDACCIÓN POLÍTICA​@PoliticaET