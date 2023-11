¿Qué pasó en la reunión del Partido Verde sobre su postura frente al Gobierno Petro?

Hasta pasadas las 9:30 p.m. de este lunes, 27 de noviembre, estuvieron reunidos los miembros de la bancada del Partido Verde para discutir si siguen haciendo parte de la coalición de Gobierno o si se declaran en independencia.



La expectativa por una decisión en los 'verdes' se intensificó a raíz de las declaraciones que dio el pasado miércoles el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.



“Uno tiene que asumir una posición clara: o se está con el Gobierno o se está en oposición (...) no se puede tener representación importante a través del Sena o el Icetex y hacer oposición”, dijo Jaramillo, en el marco del debate de la reforma de la salud.



Y este lunes, la carta que compartió el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, avivó el debate.



"Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia", apuntó Gaviria sobre la postura de los liberales.



'Esa decisión le corresponde a la Dirección Nacional': Carlos Amaya

Antes de que terminara la reunión de la Alianza Verde, Carlos Amaya, copresidente del Partido, aseguró que no estaba previsto que se tomara una decisión este lunes.

"No se va a decidir hoy sobre si seguimos siendo de Gobierno o la independencia porque esa decisión le corresponde a la Dirección Nacional", afirmó.



Amaya, quien se fue antes de que finalizara la reunión, dijo que la discusión fue "tranquila, serena, con muchos argumentos". Luego dijo que, como copresidente, respeta las diversas posturas y celebra que se haya generado la deliberación.

El gobernador electo de Boyacá indicó que hay una división de posturas respecto a qué debe hacer el partido, pero señaló que en la reunión de este lunes no se iba a tomar dicha determinación porque es potestad de la Dirección Nacional, que debe convocarse.



Amaya manifestó que no cree que este año se tome una decisión de fondo al respecto. El copresidente es de los que considera que los 'verdes' deben seguir siendo parte de la coalición del Gobierno.

Versiones encontradas tras reunión de los 'verdes'

Al finalizar la reunión, se presentó un cruce de versiones entre algunos congresistas. El representante Santiago Osorio aseguró que "el Partido Verde ratifica su posición de seguir perteneciendo a la bancada de Gobierno".



Por su parte, el senador Jota Pe Hernández respaldó lo que le dijo a este diario en las horas previas al encuentro de bancada.



"Hoy la gran mayoría, que estamos pidiendo independencia, hemos dejado claro y vamos a ratificar que nos vamos a mantener independientes. No vamos a votar como partido de Gobierno, y esto es un mensaje claro para Colombia, para el Gobierno Nacional, para el mismo Presidente: no tienen al Partido Verde votando como Gobierno porque la gran mayoría de sus congresistas van a votar como independientes", dijo Hernández.



Aún no se conoce la fecha en la que se convocará la Dirección Nacional del Partido Verde.

