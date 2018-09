‘No nos invitaron a ser coalición de gobierno’: Gaviria

La principal razón para que el Partido Liberal decidiera declararse independiente fue, según César Gaviria -jefe de la organización- que el gobierno de Iván Duque nunca los invitó a ser parte de su coalición.

“Es muy difícil declararse de una coalición a la que a uno no lo han invitado. Nosotros no nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste, porque la agenda del gobierno apenas se está construyendo”, explicó Gaviria.



El exmandatario dijo que no se arrepentía de que la bancada liberal hubiera apoyado a Duque durante la campaña presidencial, aunque criticó que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no hubiera tenido un acercamiento oficial con los liberales y que solo hubiera dicho en público que eran “bienvenidos a sumarse”.



A pesar de la declaratoria de independencia, Gaviria confirmó que el Partido Liberal “muy seguramente” acompañará al gobierno en algunas de sus iniciativas legislativas.

‘La U’, sin rumbo

​El partido de ‘la U’ ayudó a elegir, unido, a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos a la Presidencia, pero ahora, con Iván Duque, quedó al borde de su fin.

El senador Roy Barreras, de este partido, criticó que se decidiera ser partido de gobierno sin tener “un mínimo acuerdo” sobre temas de fondo, como la paz y los derechos de las minorías.



Barreras llegó a asegurar que “se hará necesaria una escisión” del partido. Es decir, un rompimiento.



La decisión de ser de gobierno no se tomó por unanimidad (25 votos a favor y 16 en contra), lo cual generó inconformidad en los secotres de ‘la U’ que preferían ser independientes.

Aurelio Iragorri, dirigente de esta colectividad, aseguró que “la decisión del partido me lleva a revisar mi posición como presidente”.



Agregó que este tipo de decisiones son delicadas “en un partido como ‘la U’, que ha tenido muchas dificultades de imagen”, por ser vinculado con la llamada mermelada.



