Partido Liberal ratifica que no apoya IVA a la canasta familiar

El expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ratificó este jueves los cuestionamientos que ha hecho su partido, en medio del debate por la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, al planteamiento de gravar con IVA la canasta familiar.

"El Centro Democrático le pidió al presidente Iván Duque retirar el IVA a la canasta familiar, como tempranamente lo habia hecho el Partido Liberal . Fuimos los primeros en oponernos y nos reafirmamos en esa posición de no votar el IVA a la canasta familiar. No queremos y no votaremos gravar la canasta familiar. No creemos que a las clases menos favorecidas se les vaya a devolver esos recaudos", aseguró.

El expresidente también señaló que "no entendemos cómo en medio de una situación fiscal como la presente encaje la prima propuesta por el expresidente Uribe. ¿Como seria financiada? ¿Hay recursos presupuestados para establecerla en el sector publico? No parece una tarea simple".



A esto, añadió que la bancada roja en Senado y Cámara no está a favor de "que la mayor carga impositiva y el déficit presupuestal se obtenga de gravar aún más a la ya castigada clase media".



Gaviria también dijo que la reforma no combate "suficientemente la evasión".



ELTIEMPO.COM