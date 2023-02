El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, está reunido en la tarde de este martes con la bancada del Congreso en su casa del norte de Bogotá, analizando fundamentalmente lo que tiene que ver con la agenda legislativa que alista el Gobierno Nacional.



Uno de los temas a los que más le han dedicado tiempo es a la reforma de la salud que está alistando el Gobierno, cuyo texto todavía no se conoce de manera formal. Sin embargo, lo que ha trascendido ha generado muchas inquietudes.

Incluso EL TIEMPO publicó este domingo el documento de 41 páginas que elaboró Gaviria para señalar que el sistema de salud se tiene que ajustar, pero no es para arrasarlo.



"Somos un Partido Liberal reformista, no para arrasar, reformar para fortalecer. No queremos que Petro fracase, pero las reformas deben fortalecer no arrasar", les dijo el expresidente Gaviria a los congresistas.



Paralelo a la reforma de la salud también están planteando inquietudes alrededor de los proyectos que tienen que ver con pensiones y la reforma laboral.



Gaviria está reunido con 44 congresistas. Los liberales tienen la bancada más grande en la Cámara.



