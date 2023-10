Llegó la hora de apostarle a la inteligencia artificial para hacerle frente a los retos económicos, laborales y sociales que tiene Colombia. Esto, insisten desde el Partido Liberal, debe ser uno de los principales temas que debería de estar en la agenda política del país.



Precisamente la colectividad que lidera el expresidente César Gaviria elaboró un amplio documento en el cual presenta una serie de propuestas dirigidas al Gobierno Nacional y al país que, a su juicio, permitirán superar los retos que se tienen en distintas materias gracias al uso de las llamadas nuevas tecnologías.



(Le puede interesar: César Gaviria asistió a velación del maestro Fernando Botero: 'Me duele su partida')

Los argumentos

Según un texto elaborado por el partido y al cual tuvo acceso este diario, Colombia ha sido pionera y es líder en América Latina en indicadores de preparación, discusión y gestión pública para la adopción y desarrollo de la inteligencia artificial y la transformación digital.



Lo anterior gracias a avances en materia de facturación digital, buenas prácticas de gobierno digital, uso experimental de algoritmos para la gestión pública, redacción y publicación de documentos y herramientas de política pública en tecnologías de preparación para la llamada Cuarta Revolución Industrial.



Y se destaca, por ejemplo, que el país ocupa el segundo puesto de América Latina en el Global AI Readiness Index y tercero en el ranking de gobierno digital de la OCDE.

Sin embargo, explica la colectividad, a pesar de este liderazgo, Colombia sigue enfrentando “serios rezagos” en la adopción de estas tecnologías.

Facebook Twitter Linkedin

Las posibilidades están determinadas por los avances de la tecnología. Foto: iStock

“Desde el Partido Liberal Colombiano, proponemos superar la actual coyuntura y los diferentes retos económicos, laborales y sociales que enfrenta el país con unas propuestas basadas en el uso y apropiación de sistemas de inteligencia artificial y tecnologías adyacentes, que son específicas en sus casos de uso y se enfocan en atacar directamente problemas actuales y futuros, que no están siendo abordados por los poderes públicos ni por la discusión política, a pesar del afán reformista del gobierno nacional ante el contundente y justificado descontento nacional y la apremiante necesidad de cambio”, dijo el expresidente Gaviria.



(Además: Duque reacciona tras señalamiento del presidente Petro de 'violar la libre expresión')



Y agrega: “Los proyectos de reforma, en su estado actual no avanzan en proveer tanto las ventajas competitivas y comparativas que necesita la fuerza de trabajo colombiana. Más aún, no mencionan ni abordan los retos y necesidades del futuro inmediato del mercado laboral, la digitalización y la internacionalización de la competitividad”.



Para el partido, esto permitirá hacerle frente a los vacíos en formación y capacitación de capital humano en todo el ciclo de vida productivo de la ciudadanía; las cifras crónicas de desempleo juvenil; el rezago crónico en la productividad laboral y empresarial, “sobre todo en sectores estratégicos como el agro, la manufactura y la competitividad de la pequeña y mediana empresa”; la falta de acceso a una oferta financiera a adaptada a la necesidad de los pequeños empresarios, empresarias y demás formas de trabajo auto sostenido como el autoempleo; y finalmente; la restricción en el acceso y la ineficiencia en la gestión e interoperabilidad de los distintos componentes del Sistema General de Seguridad Social.



“Así, por ejemplo, tras la digitalización y almacenamiento en una base de datos de registros de producción agropecuaria, un administrador podría interactuar con un software con la facilidad de uso de Chat GPT para automatizar el análisis y predicción de sus patrones de cosecha y así optimizar su cadena de producción”, explican en el documento.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria en la velación del maestro Fernando Botero. Foto: Senado de la República

Los liberales proponen una serie de medidas distribuidas en un modelo de corresponsabilidad y cooperación entre el Estado, el sector privado y los ecosistemas desarrollo y provisión de tecnología, entre nacionales y multinacionales. “Las bases del modelo se fundamentan en políticas desarrollistas similares implementadas en economías tanto emergentes como industrializadas”, dicen.



(Lea: Cinco departamentos del país con alto riesgo para las elecciones, según la MOE)



Esto, argumentan, puede hacerle frente a varias situaciones, como que en los últimos 10 años el promedio de desempleo es del 11 por ciento y el de informalidad del 55 por ciento. Asimismo, este año la tasa de desempleo juvenil ha estado hasta en el 18 por ciento. Y señalan que “las empresas que adoptan tempranamente la inteligencia artificial experimentan un mayor crecimiento en la productividad de 2-3 puntos porcentuales al año. Para un país como Colombia, la productividad total podría aumentar entre 1 y 1,5 puntos porcentuales en la productividad agregada de la economía, anualmente”.

Las propuestas

“Nuestras tesis se enfocan en atacar directamente problemas actuales y futuros que no están siendo abordados en la discusión política. Los proyectos de reforma, hasta el momento, no están mirando hacia el futuro, no hablan de las necesidades de la juventud, y ni abordan los retos y necesidades del futuro inmediato del mercado laboral, la digitalización y la internacionalización de la competitividad. Las medidas que presentamos están basadas en necesidades del sector privado y de segmentos ignorados hasta ahora como los jóvenes. Nos basamos en estudios rigurosos y documentos de política pública sobre los efectos positivos y necesarios de la IA en los aparatos productivos, tanto en países industrializados de la OCDE como en otras economías emergentes”, dice el líder de la colectividad.



(También: Cercanos al Pacto Histórico piden borrar trinos de Presidencia sobre la Bogotá Humana)



El documento del partido plantea propuestas en tres grandes categorías: estímulos para la innovación y el crecimiento económico, estándares éticos y de calidad, fomento del empleo y equidad.



“Proponemos distintos mecanismos para estas inversiones en estímulos, para que se adapten a las preferencias del sector privado y a una ejecución ordenada de la inversión y el gasto públicos como están proyectados actualmente. Recientemente, el Mintic anunció el inicio de la formulación de una “hoja de ruta” de implementación de estas tecnologías en el país, mientras que el MinTIC anunció su plan “Colombia PotencIA Digital”.



Sin embargo, funcionarios de ambas carteras han manifestado que dicha iniciativas se encuentra apenas en sus inicios, con lo cual se corre el riesgo no solo de desconocer los avances y discusiones ya logrados en la materia de transformación digital e implementación de IA y ralentizar su desarrollo”, dice el texto.

Facebook Twitter Linkedin

Las propuestas están dirigidas a cada entidad del Gobierno encargada. Foto: iStock

Las propuestas están dirigidas a cada entidad del Gobierno encargada, como Presidencia, Planeación Nacional, Hacienda, Cancillería, TIC, Minciencias, Minagricultura.



Por ejemplo, a la Presidencia se le plantea la expedición de un borrador de marco regulatorio para el desarrollo y uso de inteligencia artificial en Colombia y su armonización con avances regulatorios internacionales.



A los ministerios de Trabajo y TIC se les propone, por ejemplo, la promoción de acuerdos de remuneración proporcionales a la maximización de utilidades producto de implementaciones de IA y automatizaciones para la capacitación y aumentación laboral, así como subsidio de costos de Seguridad Social para Contratación de Jóvenes y trabajadores con habilidades digitales e informáticas.



A la Cancillería, por su parte, establecer una agenda internacional enfocada en diplomacia empresarial y económica para atraer inversión extranjera directa.

Y al Departamento Nacional de Planeación se le propone “fijar metas para la nación para 2025 - 2030 que incluyen posicionar a Colombia entre los 50 primeros países en desarrollo de tecnologías de la información, primeros 70 del índice de Desarrollo de Gobierno Digital (EGDI) y top 35 en el Índice Global de Innovación”.



(Lea: 'El país no merece este trato de parte tuya': Dilian Francisca Toro a Gustavo Petro)



Pero estas propuestas, aclaran desde la colectividad que posee unas de las bancadas más grandes del Congreso de la República, deben hacerse bajo ciertas condiciones.

“Sin perjuicio de la libertad de empresa e investigación y apartándose del riesgo de introducir distorsiones regulatorias o incentivos perniciosos en el mercado, este proyecto se enfoca en propiciar el desarrollo e implementación de sistemas de IA y de datos que redunden en aumentaciones para la fuerza de trabajo en Colombia; aumenten la productividad empresarial; garanticen la infraestructura de datos y tecnología necesarios desde el Estado para el acceso a la seguridad social y a nuevos beneficios laborales; preparen al país para las nuevas formas de trabajo; inserten de manera dinámica a jóvenes al mercado laboral; y respondan a los compromisos internacionales de Colombia ante las distintas instancias de la OCDE en materia de regulación, uso e implementación de la IA para el desarrollo económico, tecnológico y productivo del país”.

¿Habrá desempleo?

Facebook Twitter Linkedin

Algunos sectores argumentan que el uso de la IA podría generar desempleo. Foto: iStock

Sin embargo, existe temor por parte de algunos sectores los cuales argumentan que el uso de la inteligencia artificial podría generar desempleo.



Pero desde el partido, argumentan que todavía no hay evidencia para hacer este tipo de afirmaciones y lanzan un parte de tranquilidad basado en sus estudios.



“La evidencia sobre el impacto negativo (supresión de empleos) de la IA sobre el mercado laboral es aún muy escasa, debido a la falta de estudios sistemáticos y a la lentitud en la adopción y despliegue de estos sistemas. Sin embargo, lo que sí está ampliamente documentado es el aumento neto en la productividad laboral y empresarial, el mejoramiento de habilidades y la calidad del trabajo, el potencial de creación de nuevos tipos de trabajo y tareas derivados de la implementación de estos sistemas, así como la intensificación del volumen y ritmo de trabajo”, se lee en el texto.



Por otro lado, el partido señala que diversos estudios han estimado el impacto de la introducción de la IA generativa y otro tipo de tecnologías, concluyendo que para el caso colombiano, se podría esperar una automatización de un 20 por ciento de la oferta laboral, una tasa de suplantación laboral relativamente menor comparada a otras economías industrializadas.



“Este avance de los sistemas de IA será más lento en sectores intensivos en mano de obra y estratégicos para el país como el agro, la manufactura y la minería, donde eficiencias en los sistemas administrativos podría llevar a acrecentar las ventajas competitivas”.

REDACCIÓN POLÍTICA