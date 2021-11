La contundente respuesta del Partido Liberal a Alejandro Gaviria

El Partido Liberal a través de un comunicado suscrito por la Veeduría Nacional de la colectividad aclaró este lunes que no ha recogido firmas para ninguno de los candidatos presidenciales.



En un escueto comunicado de dos puntos se refirió, sin mencionarlas, a las peticiones que ha hecho el aspirante presidencial Alejandro Gaviria, quien ha dicho que un sector del liberalismo recogió firmas para apoyar su inscripción, y las está reclamando.

"El Partido Liberal, como institución, no ha recogido firmas para ningún candidato porque sería ilegal hacerlo por un candidato independiente", señala la comunicación.



Como segundo punto agrega que "si miembros del Partido Liberal han recogido firmas para este fin, nuestra colectividad no se opone a que se les solicite a ellos su entrega y serán ellos quienes decidan sobre su entrega física".



El comunicado está firmado por Rodrigo Llano Isaza, veedor nacional de colectividad.



Se ha planteado que jóvenes liberales recolectaron más de 500.000 firmas para apoyar la candidatura de Gaviria, pero tras la ruptura del aspirante con el Partido, pues las rúbricas no aparecen.



