Los caminos para que el Partido Liberal salga del Gobierno, como pidió Gaviria

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, puso sobre la mesa la posibilidad de que el Partido Liberal salga de la coalición de Gobierno y pase a la independencia. La cabeza de los rojos lo hizo en una carta al presidente Gustavo Petro, que hizo pública en la mañana de este lunes.



“Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aun de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia”, dijo César Gaviria. Para este, la posición del partido debe definirse en la convención liberal, que aún está pendiente de realizarse y que no tiene una fecha definida.



La carta se suma al esfuerzo de unos sectores de la Alianza Verde para también abandonar su posición de apoyo al Ejecutivo y pasar a la independencia. Distintos sectores del Congreso han señalado que desde que los verdes hicieron estos anuncios, los liberales comenzaron a hacer reuniones para seguir un camino similar y no ser de los pocos que quedan del lado de Gustavo Petro.

Césa Gaviria, expresidente de Colombia. Foto: Prensa Cámara

Sin embargo, el anuncio del expresidente Gaviria no quiere decir que necesariamente dejarán de ser partido de Gobierno, y que sea en el futuro inmediato. Es un proceso complejo que debe surtir otras etapas para que la reconsidere la determinación que tomaron en septiembre del año pasado, cuando se definieron como cercanos a Petro.



El panorama interno en el Partido Liberal está dividido. Hay un sector gavirista, que cada vez más marca más distancias con el Ejecutivo. Este predomina en Senado. Por otro lado, en Cámara ha venido creciendo el sector cercano al Gobierno. Son 20 de 32 representantes los afines al gobierno Petro. Estas diferencias complicarían una decisión como la planteó Gaviria.



Cercanos al expresidente Gaviria le comentaron a EL TIEMPO que este puede tomar la decisión en cualquier momento y que solo bastaría una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para modificar la posición; incluso señalaron que hay senadores que ya han pedido un salto radical para ubicarse en la oposición. Conocedores del partido confirmaron que Gaviria puede hacer el anuncio, pues es una potestad del director del partido, como principal representante de la colectividad.



No obstante, aunque puede tomar esa determinación de forma unilateral, fundamentado en las peticiones de algunos congresistas, es lo menos probable, reconocen esos mismos miembros de la colectividad. Al interior del partido hay una pugna por cuenta de que viene pidiendo una convención hace varios meses para decidir sobre la presidencia de Gaviria y la dirección no la ha convocado por distintas razones. Tomar una decisión sin consultar podría aumentar aún más las tensiones, que incluso se vieron afectadas este lunes, pues varios senadores confirmaron que la carta de Gaviria no fue consultada con la bancada.



El escenario más probable es que el Partido se reúna para tomar una decisión. Tanto el director César Gaviria como el presidente Gustavo Petro han señalado que una convención es el escenario natural para este tipo de determinaciones. “La convención liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia”, dijo el mandatario colombiano en Twitter en respuesta a la carta del expresidente.

César Gaviria en la velación del maestro Fernando Botero. Foto: Senado de la República

No obstante, no hay fecha para esta. Aunque un fallo inicial del CNE señalaba que debía hacerse a más tardar en noviembre, este no quedó en pie y aún está pendiente que se ejecute sus efectos. Es más, debido a esta situación, desde la dirección no se han iniciado los procesos para llegar a esa convención, que incluye elección de convencionalistas y de legados. Este proceso puede tardar varios meses, por lo que lo que este espacio se estaría celebrando entre abril y mayo, incluso algunos señalan que se llegaría hasta junio.



Otra posibilidad es que se reúna la bancada liberal del Congreso y esta tome la determinación de seguir en Gobierno o pasar a la independencia. La decisión que esta tome podría ser la más rápida para este proceso, solo superada por la vía unilateral. La convocatoria de las credenciales de Cámara y Senado podría solucionar este asunto.



Sin embargo, esta posibilidad también es compleja, puesto desde hace varios meses no se convoca oficialmente a una reunión de bancada, esto debido a las tensiones por cuenta de la celebración de la convención liberal. Aunque la convocatoria puede ser de iniciativa parlamentaria, también están las diferencias entre los sectores gaviristas y oficialistas.



Conocedores de las entrañas liberales le explicaron a este diario que uno de los escenarios más probables es que antes de la convención –sin fecha oficial- se reúna la bancada y tome una decisión que sea validada por el máximo escenario del partido.



Todos estos panoramas muestran que la determinación de salir o quedarse en el gobierno no sería algo inmediato sino que tomaría, por lo menos, algunas semanas para materializarse.



No obstante, como comentó un senador que pidió la reserva de su identidad, los liberales vienen actuando desde hace varios meses como partido independiente y ese mismo ha sido el trato desde el Ejecutivo, que no les ha dado carteras significativas y no los ha convocado para señalar la línea en el trámite legislativo, como sí ha ocurrido con el Pacto Histórico. Esto último podría favorecer una salida oficial.