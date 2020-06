Las aclaraciones que César Gaviria le hizo a Daniel Samper Ospina

En una carta enviada al periodista Daniel Samper Ospina, el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, se refiere a la entrevista que le dio a EL TIEMPO el excandidato presidencial Sergio Fajardo y dice que Humberto de la Calle debe aclarar las mentiras del exgobernador de Antioquia frente a supuestas peticiones burocráticas de los liberales para apoyarlo en la pasada campaña presidencial.

Además, señala que si Fajardo no quiere el apoyo de los liberales en su aspiración presidencial, pues no lo tendrá.



Gaviria también recalca que no se ha divorciado de Ana Milena Muñoz, “quien aún es mi esposa” pero aclara que no ha vivido con ella en los últimos 15 años por lo que dice que su “incidencia política sobre ella es mínima”.

La carta de Gaviria

Bogotá, 30 de junio de 2020





Señor

Daniel Samper Ospina



Respetado Daniel

Yo respeto profundamente tu tarea como periodista. Nunca te he hecho ni el más

mínimo reclamo y respeto de manera absoluta, sin limitaciones, la libertad

de opinión. No voy a dar opiniones sobre tus afirmaciones pero haces

afirmaciones que no corresponden a lo que yo creo son hechos y no

opiniones.



No es verdad que yo haya impedido una alianza de Fajardo con el Partido

Liberal. El doctor Fajardo le señaló a De la Calle que quería su apoyo pero

que no quería ni aceptaba los votos liberales. Uno no puede aprobar una alianza con quien se pronunció de manera tan clara. Tú puedes corroborar

esta información con el doctor De la Calle. La afirmación que dio a El

Tiempo es la primera vez que la da. No corresponde al mensaje verbal que

envió con el Dr. De la Calle, ahora, 2 años después de la elección

estar buscando una excusa para explicar su comportamiento

político. Nunca EN EL MENSAJE VERBAL que envío con De la

Calle habló de las estructuras tradicionales y tampoco de negociaciones

burocráticas con nadie. Nunca me vio ni tuvo intención de verme y De la

Calle no va a faltar a la verdad y por lo que le dice a Yamid Amat nunca

querrá nuestro apoyo electoral. Para él somos como la hez de la sociedad.



En cuanto a lo que llaman mermelada, esto es la destinación de recursos

públicos a departamentos o municipios que asignan en licitaciones dirigidas

a un solo proponente, lo cual se presta para toda clase abusos muchos con

tintes penales. Es de público conocimiento que fui el dirigente político que

más trabajó en la aprobación del pliego único en la Cámara de Representantes

y logramos una votación de 143 votos a favor y 3 en contra. Te envío anexo

el comunicado tan contundente que envié a las bancadas acerca del proyecto que el Gobierno presentó pero ningún funcionario del Gobierno impulsó ni se

hizo presente en el recinto. Extrañé un poco el total silencio del Dr. Fajardo

comoquiera que fue un tema que sus aliados políticos y, en particular, de la

alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y sus aliados, quienes impulsaron el

referendo anticorrupción que nosotros respaldamos. El Dr. Fajardo brilló por

su silencio, lo que en él es muy común.



Yo no me he divorciado de Ana Milena, quien aún es mi esposa, pero no he

vivido con ella desde hace quince años. Comprenderás que mi incidencia

política sobre ella es mínima, además por el debido respeto que le tengo a sus

decisiones. En cuanto a mis hijos, no me corresponde referirme a la

publicación de algo que hasta ahora es un rumor.



En cuanto al voto por el entonces candidato Iván Duque, lo tomaron

las bancadas liberales de manera unánime. Teníamos que decidir que

votaríamos por el hoy presidente o por el senador Gustavo Petro. Yo tomé la

iniciativa de esa decisión porque un ciudadano puede tomar una decisión de

abstenerse; sin embargo, creo que los partidos políticos están en el deber de

pronunciarse. Nos hemos comportado con independencia frente al gobierno

Duque.



De usted,



Con toda consideración

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República

La carta de Gaviria se centra en hacer algunas precisiones a Samper, quien la semana pasada compartió en su cuenta de Twitter un video que hizo en junio de 2018, en el que habla sobre el expresidente.



Además, Gaviria también se refiere en la misiva a las declaraciones que entregó Fajardo en entrevista publicada este domingo por EL TIEMPO.



“Nosotros hacemos política por fuera de las estructuras tradicionales y no entramos en negociaciones burocráticas con nadie. En 2018 conversamos con Humberto de la Calle para ver si era posible unirnos, pero el jefe César Gaviria impidió que nos juntáramos”, señaló Fajardo.



“Creo que dentro de ese partido, y por fuera de él, hay muchísimos liberales descontentos y conscientes del desprestigio en que han caído ese tipo de organizaciones, y es a ellos a los que me dirijo cuando hablo de coaliciones”, agregó el exgobernador.