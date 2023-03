La salida de Alejandro Gaviria como ministro de Educación levantó las suspicacias sobre los motivos que llevaron al presidente Gustavo Petro a tomar la decisión, pues sus reparos a la reforma de la salud habrían sido los causantes. César Gaviria, presidente del Partido Liberal, mostró su desacuerdo, asegurando que él es “sin duda la persona más preparada, con más experiencia y que mejor conoce el sistema de salud de Colombia y en educación”.

El exmandatario señaló que a pesar de que los ministros son de libre nombramiento por parte del presidente, lo que terminó prevaleciendo en la decisión fueron las "exigencias" de la ministra de Salud Carolina Corcho.



"A lo largo del proceso de discusión de la Reforma de la Salud ha sido intolerante, no acepta las críticas, ni las ideas diferentes. Le debió parecer terriblemente ofensivo el hecho de que se filtrara un documento que efectivamente existía", dijo Gaviria en referencia a Corcho.

Posterior al pronunciamiento, representantes a la Cámara del partido se reunieron con César Gaviria, se tomaron foto sonriendo y hasta etiquetaron al exministro en una publicación de la red social Twitter. Además, emplearon los numerales de #ReformaSalud y #FortalecerNoArrasar.

La única respuesta de Alejandro Gaviria fue: “Abrazo”.

Abrazo — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 1, 2023

La distancia entre Gaviria y los liberales

Vale recordar que las tensiones entre el exministro y los liberales se remontan a la campaña presidencial de 2022. Gaviria como precandidato se unió a la Coalición de la Esperanza, en la que le pidieron que se despojara del apoyo del exmandatario y su bancada.

“Él tiene que aprender a respetar que hay una gran cantidad de liberales que lo tienen que apoyar, y nosotros tenemos que aprender que él es un candidato independiente. Yo no escogí a Alejandro Gaviria. (...) Si él no quiere el apoyo, pues no lo va a tener, pero si lo acepta, muy probablemente se lo van a dar”, había mencionado César Gaviria para EL TIEMPO, durante 2021.

Alejandro Gaviria y César Gaviria. Foto: EL TIEMPO

Finalmente, el exministro no logró la candidatura por la Coalición. Eso sí, demostró su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, logrando luego su designación como ministro de Educación.

Ahora, con su reemplazo en la cartera, Gaviria anunció que sus opiniones "tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición".

"Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles", sentenció.

Agradezco a @petrogustavo la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 28, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS