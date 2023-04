Cuando se pensaba que el Partido Liberal le había cerrado la puerta a la reforma de la salud que tramita el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, algunos sectores del liberalismo no están de acuerdo con la postura que tomó el jefe de ese partido, el expresidente César Gaviria, quien insiste en votar de manera negativa el proyecto.



El representante a la Cámara Dolcey Torres renunció a la vocería del partido en esa corporación argumentando que algunas de las posturas de su colectividad van en contravía de sus principios.

"Yo voté por este Gobierno del Cambio, y como más de 11 millones de colombianos lo hice creyendo que ese voto se transformaría en unas reformas encaminadas a solucionar los problemas que por años la dirigencia política colombiana ha ignorado o no ha querido solucionar. Estas son las reformas del cambio, son las reformas que Colombia necesita. Por lo tanto sería incoherente de mi parte defender la posición institucional que han tomado las directivas del Partido Liberal frente a la Reforma a la Salud. Me aparto de esta decisión en consonancia con mis principios y convicciones como profesional de la salud", comentó el representante.



Con él, estarían otros sectores quienes buscan oponerse a la ley de bancada que, dicen, todavía no está en firme.