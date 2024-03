Partido Liberal dice que no apoyará ponencia alternativa de reforma de la salud

El Partido Liberal aseguró este 13 de marzo que no apoyará una ponencia alternativa de la reforma de la salud y que, por el contrario, mantendrá su respaldo a la ponencia de archivo que cuya radicación firmó uno de sus senadores, Miguel Ángel Pinto.

"Como senador del Partido Liberal y ponente de la reforma a la salud que se tramita en la Comisión VII de Senado, como es de conocimiento público hemos radicado una proposición de archivo de esta reforma. Ahora de dice que vamos a votar alguna ponencia alternativa. Quiero expresar que desde el Partido Liberal hemos tomado la decisión de no acompañar ninguna ponencia alternativa", dijo Pinto.

El senador explicó que la ponencia alternativa es una ponencia positiva, es decir, el texto del Gobierno con modificaciones en algunos artículos. Por eso se sostendrán en votar el archivo de la reforma.

Y es que luego de radicarse la ponencia de archivo con la firma de ocho senadores de la célula legislativa donde el proyecto esta a punto de cursar su tercer debate, el proyecto del Gobierno Nacional corre serio riesgo de hundirse. Por eso, desde las filas del Pacto Histórico abrieron las puertas para construir una ponencia alternativa y salvar el proyecto.

Además del Liberal, otra colectividad que negó cualquier respaldo a una ponencia alternativa fue el Partido Conservador. A través de un comunicado, aseveraron que la anterior es "una actuación coherente con la decisión que ha mantenido nuestra colectividad de no acompañar esta reforma".

Con el hundimiento virtual de la reforma, el Gobierno evalúa caminos para que no se caiga y siga su trámite. “Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la ley de la salud. El sistema actual no es sostenible. Punto. La mayoría de las EPS, no todas, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, afirmó el jefe de Estado. “No se les ocurre ni salvar la vida de los niños de Colombia solo por respaldar el negocio”, dijo el presidente Gustavo Petro.

