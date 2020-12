Partido Liberal dice que Gobierno cortó ayuda para universidad pública

El senador liberal Iván Darío Agudelo advirtió que la coalición de Gobierno no quiso apoyar la propuesta de garantizar una partida de los recursos de inversión local provenientes de las regalías, para financiar proyectos de infraestructura en la educación superior.



Inicialmente, la Cámara de Representantes había acogido la proposición de destinar entre un 10 y 15 por ciento de los recursos de inversión local para fomentar proyectos de este sector, uno de los principales afectados por la pandemia del covid-19.



Sin embargo, la idea tropezó en el Senado con la oposición de la coalición de Gobierno, la cual no quiso dar la discusión y la archivó sin mayores rodeos. El senador Agudelo sostuvo que el Gobierno del presidente Duque no quiso acompañar la idea.



Su colega de la Cámara Alejandro Carlos Chacón aseguró que no apoyar esta iniciativa es un acto de “mezquindad” con la educación pública de las regiones, “que es absolutamente pobre”.



A su turno, el representante Carlos Ardila denunció que el Gobierno sacó del presupuesto para la vigencia fiscal del 2021 cerca de un billón de pesos de inversión para la infraestructura de la educación.



Esas partidas, dijo Ardila, fueron incluidas en rubros de los presupuestos del 2019 y 2020, pero inexplicablemente fueron excluidas en del próximo año.