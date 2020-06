Partido Liberal cuestiona detención contra gobernador Aníbal Gaviria

La declaración del César Gaviria se conoce luego de que este viernes, a través de un comunicado, el fiscal general Francisco Barbosa confirmara que se emitió orden de captura contra el Gobernador de Antioquia por supuestas irregularidades en contrataciones en el 2005.

“Siempre hemos acatado y respetado las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Estamos seguros de la integridad y honorabilidad del Dr Gaviria y de veras confiamos y esperamos que se le encuentre inocente”, señaló el expresidente Gaviria Trujillo.



Y agregó no comprender el auto de detención toda vez que “él no constituye una amenaza ni para la justicia", ni hay "razones para pensar que vaya a huir del país para evadir la acción de la Justicia”.



A Aníbal Gaviria se le investiga por el contrato para la ampliación de la troncal de la Paz firmado en 2005 por 41.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, el gobernador era el ordenador del gasto y, aunque hubiera delegado la contratación, tenía la responsabilidad de estar al tanto de la misma. (Lea aquí más detalles sobre la decisión contra Gaviria Correa)



El 16 de abril, Gaviria fue escuchado en indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por contratos durante su paso por la gobernación de Antioquia entre el 2004 y el 2007.



En concepto de la Fiscalía, se puede señalar que Gaviria "incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros".



