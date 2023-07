Este miércoles se conoció la sanción en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró responsable al Partido Liberal por no celebrar sus convenciones al menos cada dos años, como exige la ley. La última fue realizada en mayo de 2020 y debía realizarse a más tardar en mayo de 2022, pero esto no fue así por cuenta del proceso electoral del año pasado.



(Puede ver: Atención: CNE sanciona al Partido Liberal)

Para el CNE, hubo "la omisión en la celebración por lo menos durante cada dos (2) años de convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la organización política con transgresión de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 16 de los estatutos internos de este partido".

César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

Ante la falta, de acuerdo con los sustanciado por la magistrada Fabiola Márquez, se le ordenó a la colectividad que en un periodo no mayor a cuatro meses, desde que quede ejecutoriada la determinación administrativa, el Partido Liberal debe celebrar una nueva convención, en la que se elijan sus directivas. Asimismo, se estableció una sanción de privación estatal de los recursos que en la ponencia está por un monto alrededor de los 25 millones de pesos.



Frente a este proceso que llevaba el CNE, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, había denunciado un supuesto “complot” desde el Gobierno para tumbar los avales liberales.



“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que no valen porque no hicimos convención y no sé qué… Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal”, dijo César Gaviria en entrevista con María Isabel Rueda en su espacio en EL TIEMPO.



(Además: César Gaviria cuestiona al CNE: 'Tal vez la institución más corrupta del país')



Sobre este punto, Gaviria incluso hizo señalamientos directos al ministro Luis Fernando Velasco: “Lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”.



No obstante, la determinación del CNE deja ilesos los avales del Partido Liberal. Como se obliga a que la convención se celebre en un periodo de cuatro meses desde que sea ejecutoriada la decisión, esto significa que podrá celebrarse después de las elecciones regionales, fechadas para el 29 de octubre.



De esta manera, una de las mayores preocupaciones del Partido Liberal queda superada. Los avales que este otorgue tendrán total validez. Inicialmente la ponencia presentada apuntaba a que la convención tenia que hacerse a más tardar a finales de julio.

La resolución del ente electoral contempla una sanción al Partido Liberal. Foto: Captura de documento.

Sin embargo, la sanción fue moderada en la sala plena y se determinó un periodo de cuatro meses para la celebración de la convención. De haberse realizado el 21 de julio, como decía la ponencia original, corrían peligro los avales, pues se dejaba claro que en caso de no llevarse a cabo la convención se consideraba que había "ilegalidad de las decisiones que se adopten en el marco del calendario electoral de 2023".



Con la nueva determinación y dependiendo los tiempos del CNE, se espera que este espacio se esté llevando a cabo entre noviembre y diciembre del 2023. Allí, la colectividad tendrá que elegir nuevas directivas. Será en esta instancia que César Gaviria revalide su dirección o se dé paso a una nueva presidencia del partido.



