Este miércoles se iniciaron los últimos debates de la reforma tributaria en las plenarias de Senado y Cámara, con la que el Gobierno pretende recaudar 20 billones de pesos, cifra que, en su momento, al Partido Liberal le pareció elevada.



Los liberales anunciaron este martes que votarán a favor de la tributaria, pese a que el líder natural del partido, César Gaviria, había anunciado que “de los artículos de la tributaria no le pasaba ninguno y el límite máximo de recaude debería ser 13 billones de pesos”.



(En contexto: Reforma Tributaria: solo faltan 20 artículos por aprobar en el Senado).

Al expresidente César Gaviria la tributaria le parecía “severa” para los tiempos de recesión que atravesamos, y que vendrán, por lo cual se debe “cuidar” a los tenderos, las pensiones, la clase media y al sector de los hidrocarburos.



Sus posiciones pusieron en una difícil situación a la reforma, porque este partido forma parte de la bancada de gobierno y sin su apoyo se reducirían los votos y la tributaria podía tambalear en el Congreso. Y en ese sentido realizaron varias reuniones de bancada para definir su postura.



(No deje de leer: ‘El centro no logra esconder su elitismo y conectar con el pueblo’: Duncan).

Pero, ¿por qué la bancada va a apoyar la reforma tributaria pese a que el líder natural expuso reparos?



Lo que mencionaron los miembros del partido es que de los 11 puntos que preocupaban a César Gaviria, tras una reunión con el Gobierno, ocho fueron resueltos. Uno de esos es la caída del impuesto a las pensiones, por lo que con eso sí votarían la tributaria.



Pese a esto, el recaudo de la tributaria es mucho mayor a lo que esperaban los liberales y, aunque mencionaron votar positivamente el proyecto, esperan que el artículo que contiene la no deducibilidad de las regalías a los hidrocarburos se vote de forma independiente y no en bloque para votarlo de manera negativa, al igual que el impuesto a los alimentos de cualquier tipo.

¿Por qué la bancada apoya la tributaria si el líder natural del partido había dicho que no la votaría?

Facebook Twitter Linkedin

Los miembros del partido se reunieron para discutir los 'peros' de la reforma tributaria. Foto: Cortesía

Jorge Iván Cuervo, doctor en Derecho y docente, considera que “los partidos grandes -como el Liberal- se dividen en la bancada parlamentaria y las directivas”. Es decir, quienes dirigen el partido y quienes sesionan en el Congreso.



Por esto, como menciona Cuervo, “los parlamentarios no siempre le copian al director del partido, lo que explica que pese a los reparos que tiene César Gaviria, los parlamentarios son los que deciden qué votar”.



“Esa decisión de declararse partido de gobierno, en la práctica, es lo que hacen los parlamentarios en el Congreso, porque ahora jalona más el gobierno”, agregó.



(Lea además: Katherine Miranda deberá responder a denuncia por hostigamiento a iglesias).



El académico menciona que la directiva del partido ahora no puede ofrecer más que hacer un llamado de atención "porque los legisladores tienen una visión más práctica y prefieren los beneficios del Gobierno".



“¿César Gaviria qué tiene para ofrecer más que su autoridad? Mientras que el Gobierno ofrece más beneficios”, complementó Cuervo.



De otro lado, el analista político Jaime Duarte mencionó que el hecho de que los liberales hayan confirmado que van a votar a favor de la tributaria es un reflejo de que “las cuotas burocráticas tienen efectos”.



Además, agregó que "la intermediación de Simón Gaviria no favorece a 'los rojos', porque “ya la gente de los partidos no cree en la hegemonía familiar".



POLÍTICA

Más noticias de política:

-'La frontera está en manos de las mafias': Petro tras su reunión con Maduro.

-De la Calle dice que es 'desalentador' que se piense negociar con 'Iván Márquez'.

​-Comisión de la Verdad: ¿choque de trenes o instrumento de reconciliación?