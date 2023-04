Al expresidente César Gaviria se le están rebelando en el Partido Liberal. Aunque hace algunas semanas se venían presentando algunas señales, la rebelión se oficializó este miércoles, cuando 18 representantes a la Cámara le enviaron al jefe de la colectividad una carta en la cual le expresaron su indignación con los mensajes que ha transmitido a la bancada sobre la reforma de la salud.



“Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer (martes), no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en esta”, le dijeron.



Los congresistas se referían, puntualmente, a un comunicado emitido el martes en el cual el expresidente les dijo que si votan de manera positiva la ponencia oficial serían sancionados por la ley. Gaviria habló, incluso, de cohecho. Pero, pese al comunicado, una representante, María Eugenia Lopera, votó positivo.

Según los 18 representantes, entre ellos José Octavio Cardona, Juan Carlos Losada y Carlos Ardila, el partido aún no ha tomado una decisión de bancada sobre cómo deben votar dicha iniciativa, por lo que aprovecharon para pedirle al jefe de la colectividad que convoque a una bancada, según lo establecido por la ley, y tomen una postura oficial. Hasta este martes en la noche no se había confirmado cuándo sería el encuentro, y si bien Gaviria hoy tiene las mayorías del partido, estas no parecen tan sólidas.



María Eugenia Lopera Monsalve, representante liberal. Foto: Cámara de Representantes

Gaviria no solo se enfrenta a un número considerable de sus representantes, también hay molestia entre senadores; así mismo, se enfrenta al presidente Gustavo Petro, con quien parece haberse roto todo tipo de relación, por ahora.

Luego del comunicado del jefe liberal, el mandatario aseguró que era “lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder” y habló, incluso, de violación de derechos políticos, por lo que se podría llevar el caso del liberalismo ante la CIDH por esta situación.



(En contexto: Así se salvó, por ahora, la reforma de salud de Gustavo Petro y Carolina Corcho)



Pero analistas consultados por este diario consideran que, si bien puede llegar el caso hasta esta instancia, no creen que prospere por tratarse de un particular y no de un Estado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA