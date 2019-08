'Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos': Partido Farc

El presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, afirmó sentirse avergonzado a nombre de toda la colectividad y pidió perdón al país y a la comunidad internacional por lo ocurrido con los ahora disientes de las Farc Iván Márquez, Jesús Santrich y alias Romaña, quienes anunciaron que volverán a las armas.



“Cualquiera siente vergüenza, nosotros lo aprendimos, a cumplir lo que se pacta, a cumplir la palabra empeñada, sentimos vergüenza, le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Aquí estamos la gran mayoría, estamos los mejores”, expresó Timohenko.



Esta madrugada el fuera número dos de las Farc, Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un video junto con otros exlíderes de la extinta guerrilla para anunciar "una nueva etapa de lucha armada".

En una comunicación el Partido Farc comienza por señalar que la decisión de esos disidentes pretenden justificar su regreso a las armas, “en contravía” de lo concertado en La Habana.



Agregan que el partido “no comparte ninguno de los términos” de la alocución de los disidentes. “Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”, dice el comunicado.



El partido Farc insiste en que los ex guerrilleros que dieron el paso de dejar las armas lo hicieron con el convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino.

La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social. ✊🕊️🌹 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) August 29, 2019

En el plano político agregan que la patria no puede despedazarse por “obra de la venenosa voz de la extrema derecha ni los incumplimientos del gobierno”, del cual exigen que cumpla “integralmente los Acuerdos”.



También dejan en claro Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos.



“Llamamos al pueblo de Colombia, al gobierno nacional, a la comunidad internacional, a los empresarios y gremios, al movimiento social y popular, a los exguerrilleros y ex guerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta, a rodear como nunca los Acuerdos de La Habana y su proceso de implementación. No es hora de vacilaciones.



La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social”, concluye el comunicado de Farc.



Timochenko reiteró su llamado para que se le dé celeridad al cumplimiento de lo pactado en La Habana.



“Es el momento de unir esfuerzos con el Gobierno para que implementemos con mucha más celeridad el acuerdo de La Habana”, expresó el presidente del partido Farc.



