Es sabido que en las últimas semanas una de las principales voces de la oposición, German Vargas Lleras, llamó a los partidos tradicionales a unirse a una gran coalición para frenar las reformas del Gobierno, propuesta que el mismo jefe de Cambio Radical confesó que no prosperó. Esto debido a que, en gran medida, hay partidos que prefieren permanecer en la independencia.



¿En qué se diferencia esta postura?



Oposición

De acuerdo a los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.



Un partido de oposición es aquel que no forma parte del Gobierno y, en representación de una población significativa, se oponen a las políticas, acciones o decisiones del partido o coalición de Gobierno.



Para Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado, esto les otorga ciertas obligaciones: "Está asociado a que ante cualquier tipo de declaración o propuesta del Gobierno deben hacer un ejercicio de crítica responsable, un contraste democrático que es sano".



Esto les permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente control político a la gestión del Gobierno. También, agrega Arias, los partidos de oposición tienen derecho a hacer replicas ante cualquier declaración pública del Ejecutivo, como ocurrió el pasado jueves en la instalación del Congreso.



Actualmente los grandes partidos de oposición los conforman Cambio Radical y Centro Democrático.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: Diego Caucayo

Independencia

Los partidos independientes, como su nombre lo indica, son aquellos que no están afiliados a ninguna coalición política o alianza.



Según Carlos Arias, los partidos que se declaran en independencia tienen la potestad de que sus bancadas apoyen o no algunos temas que proponga el Gobierno.



"Es decir, podría independientemente tomar partido a favor o en contra de algunas de las reformas que proponga el Ejecutivo. No necesariamente tiene que oponerse o apoyar", explica.



Esto, dice, hace que estos partidos dejen abierta una capacidad de negociación e intermediación con el Gobierno. "No tienen la obligación de amparar todas las propuestas".



Hoy en día esta representación la ocupan el partido de 'la U' y el Conservador. Ahora bien, el analista aclara que durante una misma legislatura un partido no puede cambiar dos veces su postura. "Si un partido de Gobierno se declara en independencia ya no puede volverse a declarar partido en alianza al Gobierno ni en oposición en una misma legislatura", concluye.

REDACCIÓN POLÍTICA