Designación del nuevo Mintrabajo no es 'mermelada': partido de 'la U'

Los congresistas de 'la U' se reunieron este lunes con el propósito de evaluar la decisión del presidente Iván Duque de designar como nuevo ministro del Trabajo al exsenador de ese partido de 'la U', Ángel Custodio Cabrera.



El eje central de la discusión radicó en que Cabrera, cuando lo designaron el pasado viernes, dijo que él pertenecía era al partido del presidente Duque.

Este lunes, al término del encuentro, Aurelio Iragorri, director de 'la U', dijo que nadie se puede oponer a la designación del Presidente de una persona y más si es amiga de un partido o militante.



Iragorri dijo que esa designación "por ningún motivo" implica que alguno de los 41 miembros de esta bancada vaya a aprobar positivamente una posible reforma -porque no se ha presentado- en contra de los trabajadores , de los pensionados o de quienes están por adquirir la pensión.



"Esa designación no es mermelada, es una designación hecha directamente por el Presidente de la República. Se respeta la designación pero por ningún motivo este partido por cuenta de esa designación votará en favor o en contra algún proyecto político que se presente en Colombia, menos cuando sea en contra de los trabajadores o en contra de los pensionados de este país", dijo.

Iragorri recordó que 'la U', siendo partido de gobierno, ha votado varias iniciativas en contra del Ejecutivo y otras, por considerarlas de beneficio para el país, las ha apoyado.



El jefe de 'la U' se mostró confiado en que Cabrera al entrar al Gobierno no pierda la vocación social y que "por ningún motivo" le vaya a presentar el Congreso algún proyecto de ley que afecte a los pensionados o a los trabajadores de este país porque le irá muy mal a esa iniciativa.



Según Iragorri, su partido no registra ninguna división en los amigos del Gobierno y los que no lo son. "Estamos más unidos que nunca", dijo.



