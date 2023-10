Conservadores piden a la Presidencia que rectifique informe de candidatos inhabilitados

El informe publicado este martes 17 de octubre por la oficina de Transparencia de la Presidencia sobre candidatos inhabilitados sigue causando polémica.



El Partido Conservador, por ejemplo, le envió una carta al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en la cual solicita que rectifique "la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar Rodrigo Hernández".



La misiva, firmada por el presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, señala que en aras de propiciar unas elecciones libres y transparentes es importante que la oficina de Transparencia actúe según la ley y "tenga en cuenta el documento de renuncia que nuestro candidato presentó de manera oportuna el día 28 de junio de 2022 al cargo de Gerente de Empumelgar y que fue recibida con el radicado número 001525 de la misma fecha, razón por la cual no suscribió contratos después de dicha renuncia".



El reclamo de las directivas conservadoras se da después de que esta dependencia de la Presidencia publicó un informe en el que señala que más de 500 candidatos, entre ellos Hernández, no podían aspirar a cargos de elección popular por haber celebrado contratos con el Estado en un periodo en el cual no estaba permitido para futuros candidatos.



Sin embargo, la publicación no cayó nada bien en los diferentes agentes políticos, los cuales acusaron al Gobierno de estar haciendo política, pues es el Consejo Nacional Electoral el encargado de determinar si un candidato puede aspirar o no.



Incluso, este martes en el Senado la senadora Angélica Lozano aseguró que en la Casa de Nariño hay una "policía política".

Hay 526 candidatos a concejos que podrían estar en una inhabilidad. Foto: @infopresidencia

"Esta acusación es temeraria, redunda en la percepción de la opinión pública y no puede ser la dirección que usted lidera la que promueva acusaciones infundadas como el que se evidencia en este caso, aún cuando esta facultad reposa de manera exclusiva en cabeza del Consejo Nacional Electoral", complementó la carta firmada por Cepeda.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su parte, lamentó la publicación de dicho informe y, al igual que Cepeda y otros líderes políticos, considera que la facultad de señalar si un candidato está inhabilitado es exclusiva del Consejo Nacional Electoral.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA