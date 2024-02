Partido Conservador niega tener representación política en Gobierno y lanza advertencia

El Partido Conservador, después de rechazar la renuncia del presidente Efraín Cepeda, emitió un comunicado en el cual ratificó su posición de independencia frente al Gobierno Nacional.



(Puede leer: La tormenta en los conservadores por llegada de Luz Cristina López al Mindeporte)

"Reafirmamos que el Partido Conservador no tiene ninguna representación política

dentro del Gobierno Nacional, por ello el nombramiento de la Ministra del Deporte no representa la institucionalidad", aseguró la colectividad azul.



En el documento, el partido señaló que "sabe lo que representa y no será inferior a la confianza de sus militantes" y que por ende seguirán "defendiendo los principios que nos inspiran, y que han contado con el apoyo mayoritario de la militancia a la cual nos debemos".

Facebook Twitter Linkedin

Partido Conservador. Foto: Cuenta oficial de X (Twitter) @EfrainCepeda

La colectividad fue muy clara y advirtió que los miembros del partido que "pretendan desconocer las decisiones adoptadas por la colectividad serán sometidos a los procedimientos estatutarios que sancionan este tipo de comportamiento".

Finalmente, le enviaron un mensaje a los militantes. Señalaron que pueden estar seguros que de se defenderán los principios y valores "con la convicción y el carácter que ellos están esperando de nosotros".



Igualmente, indicaron que confían en el liderazgo del senador Cepeda. "El congreso ideológico que prepara el Partido será una oportunidad para ratificar lo que creemos y lo que pensamos", finalizaron.

¿Por qué se desató la crisis en el Partido Conservador?

La publicación, en el sistema de aspirantes de la Presidencia, de la hoja de vida de Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte, fue lo que detonó una tormenta en el Partido Conservador y causó la renuncia de Cepeda.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, presidente del partido, durante una pasada reunión de bancada. Foto: Prensa Partido Conservador

Esto debido a que algunos representantes ‘azules’ de forma independiente habrían presentado la hoja de vida de López Trejos, como confirmaron fuentes del Gobierno y de dicha colectividad.



Antes de la renuncia, Cepeda ya había marcado distancia de la que será la nueva ministra en una declaración a medios.



“Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte de Gobierno Nacional lo hace a nombre del Partido Conservador Colombiano”, dijo Cepeda. Y agregó: “Al nombrarla, no sé cuál es la intención del Gobierno, las posiciones del partido frente a la reforma continúan con plena vigencia”.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda durante reunión de bancada del Partido Conservador. Foto: Prensa Partido Conservador

Complementó que incluso saldría de su cargo antes de que se diera un cambio de posición frente al relacionamiento del Partido Conservador con el gobierno de Gustavo Petro.Pese a lo que sucedió, la Dirección del partido, de forma unánime, rechazó la renuncia y Cepeda seguirá siendo el presidente de la colectividad.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA