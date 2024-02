Partido Conservador marca distancia de nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López

El presidente del directorio del Partido Conservador, Efraín Cepeda, marcó distancia del nombramiento como ministra del Deporte de Luz Cristina López. Aunque habría sido una propuesta de algunos representantes azules, Cepeda dejó claro que no se trata de una ficha oficial de la colectividad que lidera.



"Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte de gobierno nacional lo hace a nombre del partido conservador colombiano", dijo Cepeda para marcar diferencias con el nombramiento de López.

Luz Cristina Lopez



"Al nombrarla, no sé cuál es la intención del gobierno, las posiciones del partido frente a la reforma continúan con plena vigencia", añadió el presidente del Partido Conservador. En ese sentido expresó sus reservas frente a la intención de nombrarla en dicho cargo ante la recomendación de algunos representantes azules.



En ese sentido, Cepeda aseveró que el nombramiento no afecta sus posiciones frente a las propuestas. Por último, expresó que no ha tenido ningún vínculo con la que será nueva ministra: "No la conozco, no conozco su hoja de vida y no conozco su trayectoria".



De esta forma, Cepeda confirma que la nueva ministra provino de una nominación de algunos representantes azules de la Cámara, pero no proviene de algo oficial de la colectividad. Esto estaría demostrando algunas divisiones en las filas de los azules.