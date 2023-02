El Partido Conservador tiene una jornada clave este 15 de febrero para su colectividad. Desde las 7:30 de la mañana están citados para escoger a los miembros de la mesa directiva.



El tema resulta crucial para ellos, pues desde la semana pasada se vive una intensa puja entre los senadores Carlos Andrés Trujillo, actual presidente, y el Efraín Cepeda, quien podría reemplazarlo.



Y es que en una carta del pasado 7 de febrero, firmada por varios miembros del partido, señalan que es necesario cambiar al presidente Trujillo.



Argumentan que esta posición se da porque se están "viviendo momentos de cambio" y es necesario "mantener la congruencia" de la colectividad de cara a las elecciones regionales de este año.



Aunque eso es lo que dice la carta, la historia detrás de esas líneas tendría que ver con la la molestia que hay en algunos sectores del partido frente a la cercanía que ha tomado Trujillo con el Gobierno, al punto de que argumentan que se ha convertido en el vocero del presidente Gustavo Petro dentro de la colectividad.



Pero para otros, esa no es la razón. Incluso, algunos miembros le han comentado a EL TIEMPO que el cambio tiene que ver más con una estrategia para llegar más consolidados a las elecciones de 2023. "No es personal", le dijo un miembro del directorio a este diario.

En la carta mencionada, sin embargo, resaltaron la labor de Trujillo. Dicen que supo interpretar "de manera adecuada y democrática la realidad política del país". "Nuestro partido juega un papel fundamental en el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado".



Aseguran que Trujillo, en su papel de vocero, permitió que se abrieran espacios de diálogo frente al programa de gobierno de Petro.



Por otro lado, dicen que ante los "cambios" que se viven es necesario cambiar también la presidencia y el hombre que apoyan para esto es el senador Efraín Cepeda, quien ya ha ocupado este cargo en dos oportunidades. Esos cambios también tienen que ver con las reformas que el Gobierno planea sacar adelante y para las cuales necesita que su coalición, de la que hace parte este partido, esté sin fracturas.

Cepeda, en diálogo con EL TIEMPO, señaló que él no ha buscado esa dignidad. "Lo que pasa es que un grupo de directoristas me pidió que asumiera las riendas del partido en este periodo de cara a las elecciones. Y para ello quieren una persona de experiencia y yo he comandado algunas de esas elecciones regionales desde la presidencia del partido y como congresista llevo 31 años ganando elecciones, y entonces querían esa experiencia", expuso.



Eso sí, aclaró que en caso de llegar a la Presidencia, el partido seguiría siendo de Gobierno, pero expresarán sus "disensos".



Trujillo, por su lado, se encontraba fuera del país cumpliendo responsabilidades institucionales cuando se conoció la carta. En eso estaba cuando a miles de kilómetros, en Bogotá, se estaba cocinando su salida. Y ante eso, no se quedó quieto.

El senador se comunicó inmediatamente con los miembros del directorio y consiguió ocho apoyos para seguir al frente. Casi la mitad. Además sentenció: "A mi regreso espero hablar en persona con los demás y despejar cualquier duda que ponga en riesgo la unidad de nuestro gran Partido Conservador". Se tiene estimado que Trujillo aterrice a Colombia sobre el mediodía de este jueves.



Entre los nombres que lo respaldan en el Directorio están: Daniel Restrepo Carmona, Nadya Georgette Blel, Wladimiro Córdoba, Patricia Ramírez, Luis Karol León, Juliana Aray Franco, Maria Cristina Eljach y Héctor Mauricio Cuéllar.



La situación, entonces, se tendría que resolver hoy luego de la votación que se llevará a cabo en la sede del Partido. Habrá que ver quién gana el pulso: si Cepeda o Trujillo.



