El partido político Comunes denunció en la noche de este miércoles, 12 de enero, que su cuenta de Twitter fue hackeada.



Según el partido, el ataque a su cuenta en dicha red social duró un corto periodo de tiempo, pues fueron alrededor de 15 minutos.

Sin embargo, el partido señaló que el hackeo a su cuenta es un ataque de los enemigos de la paz, por lo que aseguraron que no se permitirá.



“Oficialmente los enemigos de la paz empezaron su sucia campaña”, escribieron en su cuenta de Twitter tras el ataque.



“Nuestra cuenta de Twitter fue hackeada, afortunadamente este hecho no duró más de 15 minutos gracias a la solidaridad de los seguidores y una pronta respuesta. ¿A qué le temen? No pasarán”, se lee en la publicación del partido.



(Le puede interesar: Iván Cepeda informa sobre recaída en su estado de salud)

#Denuncia



Oficialmente los enemigos de la paz empezaron su sucia campaña.



Nuestra cuenta de Twitter fue hackeada, afortunadamente este hecho no duró más de 15 minutos gracias a la solidaridad de los seguidores y una pronta respuesta.



¿A qué le temen? NO PASARÁN. — COMUNES 🌹ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@ComunesCoL) January 13, 2022

Este no es el primer ataque que sufren las redes del partido Comunes.



EL TIEMPO

Más noticias

Rodrigo Londoño, 'Timochenko', denuncia que no podrá votar en el 2022

¿Cómo inscribir la cédula para votar en las elecciones de 2022?

'Lo reto a ver si es tan machito': Rodolfo Hernández a Gustavo Petro