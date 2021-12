"Apreciada senadora Angélica Lozano, el Partido Alianza Verde no acepta su renuncia a la colectividad", se lee en una misiva que compartió la colectividad política, después de que la congresista anunciara su renuncia, argumentando que “no puedo tolerar más el incumplimiento sistemático de las decisiones tomadas desde la Dirección Nacional (del partido)".



No obstante, el partido de los 'verdes' le negó esta posibilidad, argumentando que la senadora "representa la esencia y la construcción de este partido y más recientemente ha sido alma y cabeza de la construcción de una alternativa de Centro y Centro izquierda para Colombia".



De igual manera, aseguraron que "no podemos privarnos de usted" y que quieren que participe en las lista para el Senado de la colectividad, para la conformación del Congreso en 2022. "Su voz es clave en las transformaciones que necesita

Colombia en los próximos años", indicaron, pidiéndole que reconsidere su decisión.



Finalmente, aseguraron que la colectividad respeta las decisiones de la Dirección Nacional en las que "se aprobó libertad en elección presidencial y lista de coalición con la Coalición de la Esperanza".



Así las cosas, consideran que "con su apoyo y decisión, no solo se consolidará la lista de Coalición, como la más votada en el país, sino que una vez electa, será la mejor bancada en el Congreso".



Querida y admirada @AngelicaLozanoC. El Partido Alianza Verde no acpeta su renuncia.



Realzamos sus calidades políticas y humanas y pedimos que reconsidere su decisión.



Esta Alianza Verde la quiere, admira y respeta🌻 pic.twitter.com/rCiGABzUsk — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) December 12, 2021

Este sábado, la congresista Angélica Lozano Correa renunció al partido Alianza Verde, según lo dio a conocer en una carta enviada a Jaime Navarro, secretario general de esa colectividad.



En la misiva señalaba que “la democracia colombiana necesita ciudadanos que honran la palabra” y que desde el partido han incumplido sistemáticamente. De hecho, dijo que mientras ella buscaba el beneficio de la colectividad, otros miembros no han hecho lo mismo.

La historia de Lozano con los ‘verdes’ comenzó en 2014, cuando fue elegida representante a la Cámara por Bogotá; luego, en 2018, fue electa por la misma colectividad como senadora, con más de 105.679 votos, convirtiéndose en la mujer más votada del país.



Hasta el momento, Lozano no se ha pronunciad al respecto frente a la nueva petición del partido.



