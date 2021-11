Las singularidades de algunos aspirantes a la presidencia

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) aparecen registrados más de 40 grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales que aspiran a recolectar las 580.620 firmas válidas, antes del 17 de diciembre, para respaldar su candidato a la presidencia de la República el próximo año.



Pero más allá de la cosecha de candidatos, una de las cosas que llaman mucho la atención, por ahora, no son sus planes y propuestas de gobierno, sino los curiosos nombres de los comités que los respaldan.

Sin duda, los tiempos han cambiado en la política colombiana, que por más de un siglo se caracterizó por el predominante bipartidismo, en el que solo se podía escoger entre el Partido Liberal y el Partido Conservador.



Hoy, aunque estos últimos siguen dando la pelea por sobrevivir, tienen una feroz competencia en la que es muy difícil para los ciudadanos conocer a cuál vertiente del espectro político pertenecen. Tal vez sus curiosos y llamativos nombres les den una idea. Y también de los aspirantes, pues algunos ni siquiera registran en las encuestas o están por debajo del ‘No sabe/No responde’.



Para empezar, 15 comités tienen en sus nombres la palabra ‘Colombia’ o ‘colombiano’; tres usan la palabra ‘patriota’ o ‘patria’; dos se hacen llamar ‘independientes’; dos más son ‘republicanos’, y tres más son ‘sociales’.



En los comités que llevan la palabra ‘Colombia’, sus nombres indican que Colombia es ‘Posible’, como el de Enrique Peñalosa; o ‘Sostenible’ como el de Julián Álvarez; o ‘Libre’, de Clara Inés Posso; o que ‘tiene futuro’, de Alejandro Gaviria; o que ‘piensa en grande’, de Luis Emilio Pérez. Uno más se llama ‘Creemos Colombia’, de Federico Gutiérrez.

Algunos de los precandidatos presidenciales. Foto: Archivo particular

Para otro aspirante, Colombia Dice No más, como se denomina el comité de John Edisson Mosquera.



Otros candidatos se inclinaron por usar verbos impersonales (gerundios) en sus nombres: Tu Movimiento Transformando y Uniendo a Colombia, de Miguel Ceballos, o el del candidato Julián Hoyos, Reconstruyendo a Colombia.



Por último, entre los que se hacen llamar ‘Colombia’ hay uno que con su nombre decidió echar por la borda un importante componente de la democracia en cualquier país. Se trata del candidato Fernando Parra y su movimiento Por una sola Colombia sin Partidos Políticos.



Otros comités apelan al gentilicio ‘colombiano’, pero en los que además, curiosamente, son tocayos de controvertidos personajes, como el Movimiento Democrático Independiente Colombiano (Modic), que aspira a que John Hitler Delgado Salazar sea el presidente en el 2022, al igual que Judas Armando Echeverría, del Movimiento de Restauración Democrática, y Dimas Cruz, de Justicia por Colombia.



Es decir que, hipotéticamente, el próximo presidente de Colombia podría ser Hitler, Dimas o Judas.

Con la denominación de ‘patria’ o ‘patriota’ hay tres comités: Primero la Patria, de Publio Hernán Mejía; uno que desistió, el Movimiento Republicano Patriota, de Rafael Capacho Rojas, y Republicano Patriotas de Colombia, de Jaime Arturo Fonseca Triviño.

Y al partido de ‘la U’, que surgió en el 2005 para apoyar la reelección de Álvaro Uribe, le salió competencia en el 2022. Se trata del Partido de la ‘I’, de Alejandro Tiquidimas Fernández.



También hay otros partidos cuyos nombres dan a entender que se trata de algún plaguicida o insecticida muy eficiente o que parecieran invitar a arrasar con una plaga: Eliminemos las Ratas Políticas Marcando Aquí, de Efraín Torres Plazas, y Por La Purga, de Álvaro López Restrepo.



En esta cosecha de movimientos y candidatos hay unos con nombres más normalitos, pero que no por eso dejan de ser curiosos. La Liga de Gobernantes Anticorrupción, de Rodolfo Hernández; La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras; Vamos Pa’lante con Echeverry, de Juan Carlos Echeverry; Concordia Nacional, de Carlos Alfonso Velásquez, y el Movimiento político Soy Porque Somos, de Francia Márquez.



En esta campaña hay nombres y movimientos para todos los gustos. Están los que invitan al cambio, otros parece que promocionaran escuelas de conducción o de formación de actores de cine o televisión: Proyecto 40 Generación de Cambio, Acción y Reacción Nacional, de Julio Cesar Fuenmayor; Movimiento Conducir, de Álvaro Cristancho, y la Organización para la Actuación, de Adolfo David Pimienta.



En los registros del Consejo Nacional Electoral hay otros comités o movimientos que apelaron a las palabras ‘pueblo’ y ‘social’, muy usuales en el vocabulario de cualquiera que aspire a ser elegido en un cargo popular.



Proyecto Anticorrupción del Pueblo, se llama el comité de Alexánder Amaya; Del Pueblo para el Pueblo, de Jorge Eduardo Charlot; Movimiento social Plan Salida, de Elizabeth Moreno, y el Movimiento Social Colomboafro-inclusivo, de Carlos Conde.



Entre los que usan el término ‘independiente’ están el Movimiento Independiente Renovador Colombiano, de Luis Carlos Agudelo, y el Movimiento Cristiano Independiente Fuerza de Justicia, de Gregorio Caro Moreno



En 2018 fueron las primeras elecciones en las que dos mujeres se enfrentaron para ser vicepresidenta: Marta Lucía Ramírez, por el Centro Democrático, o Ángela María Robledo por la Colombia Humana. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Candidatos singulares

Otros apelaron a máximo dos palabras en su nombre, tal vez así los electores los recuerden con mayor facilidad: Movimiento Solidaridad, de Édgar Palacio; Es Nuestra Oportunidad, de María Inés Castillo; El Omega, de Orlando Barrientos; Amparo la Esperanza de Colombia, de Amparo Valdivieso; Universal Cristiano, de Reyes Pretel, y Partido Nacional (PNC), de Luis García.



Hasta este punto, si un colombiano identifica o conoce al menos a cinco de estos candidatos, podría hacerse acreedor a alguna distinción, pero si sabe qué es o qué significa el nombre del comité o movimiento Gatovierno Vesinocrático, que pretende hacer elegir como presidente a César Augusto Curvelo, el asunto sería destacado, porque ni en la Registraduría saben y ni en Google aparece.



De esta manera, lo que queda demostrado es que candidatos para el 2022 sí hay. Falta ver si alcanzan a recoger las firmas válidas requeridas, lo que no está sencillo.



Pero ojalá no pase, como decía el desaparecido Antonio Caballero hablando de la frase de campaña del presidente Belisario Betancur, ‘Sí se puede’. “Nunca supimos si se pudo, ni qué fue lo que se pudo”.



CARLOS A. CAMACHO MARÍN*

REDACCIÓN POLÍTICA