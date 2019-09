Colombia se raja en participación política de las mujeres, dice la ONU

Aunque en los últimos años ha habido mejoría, Colombia se sigue rajando en materia de participación de las mujeres en las instancias políticas.

Así lo revela el informe ‘Atenea Colombia: la hora de la paridad’, liderado por ONU Mujeres.



El punto más crítico, según el estudio, es el poder local, en el que las mujeres apenas ocupan el 12 por ciento de las alcaldías. En la Cámara de Representantes, solo son el 18 por ciento.



En diálogo con EL TIEMPO, Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en Colombia, aseguró que aún “hay muchos estereotipos sobre que las mujeres; no estamos todavía listas para la política, porque somos más emocionales”.



Según la medición, Colombia tiene 54 puntos de 100 posibles en cuanto a participación de la mujer en instancias políticas. ¿Cómo se puede interpretar ese resultado?

Bueno, esta medición la hicimos entre diciembre del 2018 y marzo del 2019. Este es un índice que se ha medido en varios países y, básicamente, mide acceso, ejercicio y permanencia de las mujeres en instancias políticas. Lo que dice de Colombia es que si bien ha habido progresos en los últimos tiempos, está muy lejos de donde tendría que estar.



¿En qué se va rajando el país en esta materia?



En la dimensión de participación de la mujer en gobiernos locales. Actualmente, solo el 12 por ciento de las alcaldías están lideradas por mujeres, que es muy poquito. Y el otro aspecto donde también Colombia ha tenido un bajo puntaje es donde se mide la adopción de medidas de paridad. Colombia tiene una ley de cuotas, pero eso no se refleja claramente en resultados electorales.

La medición busca establecer el estado real de los derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas para su ejercicio y desempeño. Foto: EL TIEMPO

¿Hay relación entre el desarrollo social de los territorios y la participación de la mujer en las instancias políticas?

Lo que dice el informe es que Colombia está lista para dar un gran salto, y por eso el estudio se llama ‘La hora de la paridad’. El 58 por ciento de las mujeres ya tienen estudios, son más de la mitad del censo electoral; las mujeres hacen parte de la militancia partidaria, pero esto no se traduce en participación real. Por ejemplo, las candidaturas a gobernaciones para las próximas elecciones locales muestran que solo hay 21 mujeres aspirantes, versus 155 candidatos que son hombres.



¿Por qué las normas que se han aprobado para buscar más paridad no se traducen a la realidad?



Por un lado, efectivamente, necesitamos un compromiso mucho mayor de los partidos políticos; solamente el 21,7 por ciento de las instancias ejecutivas partidarias nacionales son mujeres. Por eso, uno de los principales llamados es a que los actores políticos puedan establecer un consenso para que se establezcan en las elecciones las listas cremallera con alternancia: un hombre, una mujer, un hombre, una mujer.

Hay muchos estereotipos sobre que las mujeres; no estamos todavía listas para la política, porque somos más emocionales FACEBOOK

TWITTER

Entonces, el problema en ese sentido es más de tipo social...



Hay muchos estereotipos acerca de que las mujeres no estamos todavía listas para la política, porque somos más emocionales, pero no se habla de las propuestas de campaña. Muchas veces se asume que tenemos que hablar de nuestras familias, o de cómo estamos vestidas, etcétera. Eso es absolutamente discriminatorio, porque esas mismas preguntas no se les hacen a los hombres.



Además, hay una brecha salarial del 17 por ciento en Colombia, es decir que por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 83 pesos. Pero hay otro elemento, y es el tema de los cuidados; las mujeres invierten el doble de tiempo que los hombres en Colombia en tareas de cuidado no remunerado: cuidando a los niños, a los dependientes, a las personas enfermas; entonces, muchas veces, cuando los hombres están haciendo los arreglos políticos, las mujeres tienen que estar en la casa cuidando a los hijos, porque todavía no se ha entendido que el cuidado es una corresponsabilidad.

¿Cómo estamos en cuanto a la Rama Judicial?



El mayor rezago lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que tiene 23 integrantes, y cuando se hizo la medición había 3 vacantes. Es decir que de los magistrados titulares, 17 eran hombres y solo tres, mujeres. En cuanto al Consejo de Estado, se evidenció un hecho positivo: en la Sección Quinta son dos hombres y dos mujeres.



¿Qué avances reconocen en ONU Mujeres en cuanto a la participación de la mujer en el ámbito político?

​

Yo creo que, como señala el informe, el principal avance es que por primera vez hay una vicepresidenta y un gabinete paritario, aunque a nivel de viceministerios la situación es menos alentadora. El principal avance de Colombia ha sido el acceso masivo de las mujeres a la educación.



